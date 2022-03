Zelensky, videocollegamento con il parlamento italiano. Diretta video dalle 11

Roma, 22 marzo 2022 - E' il turno dell'Italia. Dopo i videocollegamenti con Parlamenti d'Europa, Regno Unito, Canada, Stati Uniti, Germania e Israele, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlerà da Kiev anche al parlamento italiano, riunito a Montecitorio. Prosegue dunque la campagna di sensibilizzazione del leader di Kiev, che domani farà poi tappa in Giappone. Ad ascoltarlo oggi, in tarda mattinata (l'orario fissato è le 11), Elisabetta Casellati, Roberto Fico, il premier Mario Draghi, l'ambasciatore ucraino, Yaroslav Melnyk, e i parlamentari. Dopo i brevi interventi sulla guerra in Ucraina dei presidenti di Camera e Senato, parlerà anche il presidente del Consiglio, con un discorso che dovrebbe durare 7 minuti. Che il giorno dopo sarà di nuovo a Montecitorio e a Palazzo Madama per le comunicazioni in vista del prossimo consiglio europeo, un appuntamento cruciale che - nell'ambito del conflitto in corso - determinerà le prossime mosse dell'Ue sul fronte umanitario, sanzionatorio ed energetico.

Ucraina, piano B russo: la guerra di logoramento

Va registrato il capitolo delle assenze, con la fronda anti-Zelensky che rigurda diversi partiti. Diversi parlamentari infatti non saranno presenti all'appuntamento perché in polemica aperta con l'iniziativa, o per marcare, più sottotraccia, un distinguo personale rispetto alla posizione sulla guerra presa dall'Italia e dai suoi principali partiti politici. Fonti ucraine avrebbero manifestato nel corso di alcuni contatti con i gruppi parlamentari preoccupazioni sui rischi di qualche isolata contestazione a Zelensky.

I parlamentari di Alternativa, gruppo nato dai fuoriusciti del Movimento, non partecipano alla seduta con Zelensky, definita "una forzatura" e "un'operazione di marketing". "Essere solidali" nei confronti dell'Ucraina "non significa dover assecondare una propaganda mirata ad alzare il tiro su richieste incessanti di interventi bellici come la no fly zone o l'invio di truppe che comporterebbero per l'Italia e l'Europa l'ingresso ufficiale in un conflitto mondiale", la loro posizione. Nella galassia degli ex pentastellati le assenze non si fermano qui. Il senatore Nicola Morra, spiega che domani sarà "fuori per lavoro".

Emanuele Dessì, ora nel Partito Comunista, diserta il collegamento, come pure dovrebbe fare Gianluigi Paragone che ha fondato Italexit. C'è poi Bianca Laura Granato (Misto), finita nell'occhio del ciclone per aver sostenuto la necessità di far intervenire in collegamento con il Parlamento italiano anche Vladimir Putin. Alla Camera è diversificata la posizione di FacciamoEco che lascia agli iscritti la facoltà di decidere in autonomia. Andrea Cecconi, per esempio, ha deciso di non andare in Aula. Nel M5s non ci sono la deputata Enrica Segneri, Davide Serritella ("per altri impegni fissati da tempo") e Vincenzo Presutto. Quest'ultimo spiega di essere "favorevole" all'intervento di Zelensky, ma di non poter partecipare per questioni organizzative. Potrebbero esserci "parecchie assenze" di questo tipo, era la sua previsione. Almeno un altro paio, dicono i bene informati.

E secondo quanto apprende l'Agi, oggi a Montecitorio non sarà presente il presidente della commissione Esteri del Senato, Vito Petrocelli che tra qualche giorno, da missione programmata da tempo, sarà a Washington. "Penso che per il M5S sia arrivato il momento di ritirare ministri e sottosegretari dal governo Draghi. Questo governo ha deciso di inviare armi all'Ucraina in guerra, rendendo di fatto l'Italia un paese co-belligerante", ha detto all'agenzia di stampa Vito Petrocelli. "Che senso ha confermare la fiducia ad un governo interventista? La maggioranza degli italiani non vuole alcun coinvolgimento del nostro paese in una guerra dagli esiti imprevedibili. Invito tutti i colleghi 5 stelle ad una riflessione su questa proposta" aggiunge Petrocelli. "Intanto io confermo la mia contrarietà alla fornitura di armi prevista dal Decreto Ucraina, che ci catapulta nel conflitto in corso, complicando enormemente le possibilità di giungere ad un accordo di pace" continua.

Nella Lega, che si annuncia presente in blocco insieme al leader Matteo Salvini, potrebbero mancare un paio di eletti tra cui il senatore Simone Pillon: è in missione a Londra ma ha espresso anche "forti perplessità" sull'evento. In FI vengono dati come assenti Veronica Giannone e Matteo Dall'Osso: "Posizioni personali", commentano dal gruppo. Non dovrebbero esserci distinguo in FdI, che ascolterà l'intervento del presidente ucraino. Così come i dem al seguito del segretario Enrico Letta.

In Sinistra Italiana, il segretario Nicola Fratoianni sarà a Montecitorio ma ribadisce che "la scelta di inviare armi da parte del nostro Paese" è stato un "errore".