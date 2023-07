Grazia a Zaki, Meloni: “Presto in Italia. Da Al Sisi gesto molto importante”

Roma, 19 luglio 2023 - "Domani Patrick Zaki tornerà in Italia e gli auguro dal profondo del mio cuore una vita di serenità e di successo". Lo dice la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio, in cui ringrazia anche il presidente egiziano Al Sisi per la grazia concessa all'ex studente dell’Università di Bologna condannato ieri a tre anni per un articolo. Un "gesto molto importante", continua Meloni che ricorda come "fin dal nostro primo incontro (con Al Sisi, ndr), lo scorso novembre, io non ho mai smesso di porre la questione". "Ho sempre riscontrato da parte sua attenzione e disponibilità – prosegue – . E voglio ringraziare l'intelligence, i diplomatici tanto italiani quanto egiziani, che in questi mesi non hanno mai smesso di lavorare per arrivare alla soluzione auspicata.

Patrick Zaki (Ansa)

Parole a cui fanno seguito quelle di altri esponenti del governo. "La notizia della grazia concessa a Patrick Zaki non solo porta sollievo, ma dimostra l'importanza dell'impegno diplomatico messo in campo dal presidente Meloni e dal ministro Tajani – dice dichiara il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida – . L'impegno del governo per una risoluzione positiva della vicenda non è mai cessato e il lavoro costante e puntuale ha portato alla liberazione del giovane studente, a conferma dell'autorevolezza dell'esecutivo". Gli fa eco Guido Crosetto, che sottolinea come non si tratti di "un atto casuale". "È il frutto di lavoro, di rapporti, di serietà, di considerazione, di diplomazia, di senso delle Istituzioni, di rispetto. Perché c'è chi passa le giornate a criticare e c'è chi lavora", scrive il ministro della Difesa su Twitter. Per questi risultati – sottolinea ancora – "bisogna studiare le vie migliori e, bisogna sempre, rispettare gli altri Paesi. Alla fine il lavoro fatto in questo periodo ha prodotto un risultato positivo: io sono molto contento. E sono contento perché penso che possa produrre anche molti altri risultati positivi nel rapporto con l'Egitto".

Della notizia gioiscono anche i presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, ma anche il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, che però chiede che “siano consegnati alla giustizia” i responsabili dell’omicidio di Giulio Regeni. Sulla stessa linea anche Riccardo Magi, deputato di +Europa. Parla di “bella notizia” Elly Schlein. “In tante e tanti ci siamo mobilitati in questi anni per la sua libertà. Speriamo di riabbracciarlo presto e continueremo a lottare anche per le altre persone ingiustamente imprigionate e la piena verità e giustizia per Giulio Regeni”, scrive la segretaria del Pd su Twitter. Al governo Meloni giungono poi le “congratulazioni per il lavoro svolto” del leader di Azione, Carlo Calenda.

Anche il cardinale Matteo Zuppi, in questi giorni a Washington come inviato del Papa per la pace in Ucraina, “ha espresso la sua gioia per l'annunciata prossima liberazione del giovane, nell'attesa di potere presto incontrare il giovane per rallegrarsi con lui e condividere la fede e la speranza”.