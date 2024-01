Welfare e salari, la vera urgenza per le famiglie

Nitrosi

Con l’arrivo del 2024 abbiamo detto addio al paniere salva prezzi varato tre mesi fa e a un pacchetto di bonus gonfiatosi negli ultimi anni. L’annuncio può spaventare e tuttavia questo passaggio dovrebbe essere l’occasione per riflettere su ciò che serve agli italiani, alle loro tasche e ai consumi. I bonus, si è visto, rischiano di complicare la vita, pesano sui conti pubblici e spesso non generano i benefici annunciati. Prima o poi si sarebbe dovuto ripensare a ciò che serve per dare una svolta vera. La sfida che ha davanti il governo non è semplice: nessuno deve aspettarsi una bacchetta magica, ma si può e si deve pretendere l’avvio di un percorso per costruire un mix virtuoso di interventi. La base dovrebbe essere una rete di protezione costituita da un welfare che garantisca servizi pubblici (l’asilo, per dire, la sanità, la scuola, l’educazione anche universitaria, andando a ridurre se non cancellare dove possibile i costi per le famiglie). La seconda urgenza è consolidare nuove politiche sul lavoro oltre al taglio del cuneo fiscale per redditi medio bassi. La premier Meloni ha annunciato che intende lavorare sul cuneo dei ceti medi: scelta necessaria che però va accompagnata (per essere veramente efficace) ad altre misure per fare crescere la produttività e quindi permettere di aumentare gli stipendi. Al di là delle posizioni sul salario minimo, occorre ritrovare quindi una capacità di sintesi tra maggioranza, opposizione, imprese e sindacati: si tratta di mettere più soldi in busta paga senza cadere in una versione moderna della scala mobile. Non è facile, ma possono esserci terreni comuni, priorità di spesa, da dove partire: il welfare, una politica industriale capace di spingere la produttività e la crescita – eterno dilemma italiano – e investimenti sulla scuola e l’educazione che altrove (vedi Germania) hanno saputo essere un volano di sviluppo. La democrazia vive di sani conflitti, ma un Paese a volte ha bisogno di sforzi condivisi.