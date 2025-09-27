Voto nelle Marche, finale al vetriolo. Un falso sondaggio agita FdI e Pd

ANCONArLa campagna dei veleni finisce a carte bollate. A ventiquattr’ore dalle elezioni regionali nelle Marche, Fratelli d’Italia – per voce di Giovanni Donzelli, deputato e responsabile dell’organizzazione – fa sapere di "avere presentato un esposto ad Agcom e Procura di Ancona per un finto sondaggio realizzato sul voto per la Regione Marche e diffuso in questi giorni".

"La rilevazione fasulla è girata di chat in chat, prima tra politici e giornalisti, poi tra comuni cittadini", scrive FdI. Nell’indagine è rappresentata un’opinione sulle elezioni nelle Marche e diversi scenari in base all’affluenza, tracciando un quadro sulle intenzioni di voto nella sfida per le Marche tra il governatore uscente di FdI, Francesco Acquaroli, e l’eurodem Matteo Ricci, candidato del centrosinistra. "Saranno le autorità competenti a valutare questa condotta – avverte FdI –, avvenuta peraltro in un periodo vietato dalla legge, che a noi appare come una pericolosa diffusione di fake news". Nel mirino dei meloniani finiscono "alcuni esponenti del Pd, tra cui Alessia Morani (ex sottosegretario e candidata in Regione, ndr), che hanno fatto esplicito riferimento (al sondaggio, ndr) sui social network". Ieri mattina, Morani aveva pubblicato questo post sui social: "A giudicare dalla quantità di bufale che fa girare la destra nelle ultime ore, il sondaggio di ieri (l’altroieri, ndr) deve averli spaventati di brutto". Donzelli aggiunge: "Evidentemente qualcuno, producendo una falsa carta intestata, ha inventato una rilevazione con l’intento di ‘spingere’ Ricci. Numeri creati ad hoc per provare a trarne un beneficio. Gli ultimi colpi di coda di una sinistra che era partita trionfante, convinta di vincere e che inizia ad assumere la consapevolezza che si scontrerà ancora una volta contro la realtà del buongoverno di Meloni in Italia e di Acquaroli nelle Marche".

Diretta la replica di Morani: "Io non ho pubblicato alcun sondaggio. La reazione di Donzelli, che addirittura presenta un esposto sul nulla, dimostra che sono nel panico, perché sanno che perderanno le elezioni di domenica e lunedì" (domani e dopodomani per chi legge, ndr). Secondo la dem, "il riferimento al sondaggio sui social non esiste". "Io non ho nominato nessuna indagine e tantomento il nome dell’istituto che sarebbe stato incaricato di farlo", chiarisce Morani, sorridendo dopo avere letto "i commenti di Donzelli".

Prima ancora della nota di Fratelli d’Italia, era stato proprio l’istituto di ricerca Swg a smentito di avere realizzato, commissionato e diffuso il sondaggio, bollandolo come "falso" fino ad annunciare che si sarebbe riservato "ogni strumento di tutela legale". Sul tema che ha infiammato l’ultimo giorno della campagna elettorale c’è da registrare anche l’attacco di Giacomo Bugaro, candidato indipendente di FdI. "Quando mancano le idee, arrivano i sondaggi fake", dice. Nelle ultime ore "la sinistra marchigiana ha superato sé stessa, per la seconda volta in poche settimane ripropone un sondaggio fantasma. ’Repetita iuvant’, dicevano i latini, ma non per il Pd. È il loro modo di fare politica".

Intanto Ricci chiude la campagna elettorale sul "treno per Gaza" da San Benedetto a Pesaro, al collo la bandiera della Palestina. "Si vota per le Marche e per la Palestina – dice al megafono di fronte ai sostenitori –. Con noi al governo sarà una Regione popolare, in mezzo alla gente. Ma avremo sempre uno sguardo rivolto verso il mondo". Il governatore uscente Acquaroli chiude in piazza nella sua Porto Potenza col ministro Lollobrigida e il presidente del Piemonte, Alberto Cirio. "Nelle Marche abbiamo invertito la rotta e ridato speranza – dice –. Da una parte c’è chi ci aveva lasciato una regione sfiduciata e in recessione. Dall’altra ci siamo noi e il grande lavoro che abbiamo avviato, i tanti risultati che abbiamo ottenuto finora e le sfide che possiamo ancora vincere".