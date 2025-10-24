Voto fuori sede, raggiunte le 50.000 firme per la proposta di legge di iniziativa popolare

Roma, 24 ottobre 2025 – Oltre 50.000 firme sono state raccolte in poco più di tre mesi e sarà adesso possibile depositare la proposta di legge di iniziativa popolare lanciata da The Good Lobby, Will Media e la Rete Voto Fuorisede in Senato, dove, da regolamento, vige l’obbligo di discussione entro un mese.

Questo ulteriore passo in avanti, letto congiuntamente alle richieste di accesso al voto fuori sede in occasione dello scorso Referendum dell’8 e 9 giugno 2025 triplicate rispetto alle elezioni Europee 2024, conferma che una legge sul voto fuori sede non solo è possibile, ma necessaria per garantire un diritto fondamentale e promuovere la partecipazione democratica.

La campagna era stata avviata lo scorso 4 luglio e ha potuto contare sull’impegno di diversi sostenitori e promotori - realtà della società civile, associazioni universitarie, media e influencer – che hanno permesso il raggiungimento dell’obiettivo con oltre due mesi di anticipo sul termine massimo, fissato per il 2 gennaio 2026.

"Orgogliosi di questo grande risultato, auspichiamo adesso che a questa forte richiesta di partecipazione segua una risposta politica all’altezza e che il Governo si impegni a garantire il diritto di voto ai milioni di italiani ai quali da anni viene negata la possibilità di esercitare questo diritto democratico. La campagna è tutt’altro che finita: adesso sarà nostro compito portare sempre più all’attenzione delle istituzioni l’urgenza di affrontare la sfida dell’astensionismo involontario e progettare insieme le soluzioni più efficaci per rimuovere gli ostacoli della piena partecipazione politica” afferma Yari Russo, campaigner di The Good Lobby Italia.

L’Italia è al momento l’unico Paese dell’UE a non avere una legge sul voto a distanza (insieme a Malta e Cipro dalle ridotte dimensioni territoriali): nonostante le sperimentazioni durante le ultime tornate elettorali e l’approvazione di una legge delega alla Camera nel luglio 2023, infatti, la legge delega sul voto fuorisede è ferma in Senato ormai da quasi due anni. Per questo The Good Lobby Italia, Will Media e la Rete Voto Fuori Sede hanno deciso di fare un passo ulteriore, lanciando a luglio 2025 una proposta di legge di iniziativa popolare sul voto fuorisede che introduce tre novità fondamentali rispetto alla legge delega: include tutti gli elettori fuori sede, indipendentemente dal motivo di spostamento; si applica a tutti i tipi di elezione; riduce da 18 a 6 mesi la delega al Governo per consentire di completare l’iter entro la fine della legislatura.