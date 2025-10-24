Il voto 5 Stelle su Conte. Riconferma scontata. Ma resta il nodo delusi

Roma, 24 ottobre 2025 – Un uomo solo al comando. Da oggi, gli iscritti del M5s sono chiamati a votare, rigorosamente on line, la conferma di Giuseppe Conte a presidente del Movimento dopo quattro anni dalla sua prima elezione.

Sullo sfondo un altro voto, che potrebbe rivelarsi esiziale per gli stellati, ovvero quello del 23 e 24 novembre in Campania, dove l’ex presidente della Camera e volto storico del Movimento, Roberto Fico, guida la coalizione di centrosinistra per succedere al dem Vincenzo De Luca. Fico non può perdere, ne va non solo del futuro del campo largo, ma anche della tenuta dello stesso M5s, che in caso di un risultato sotto il 10% vedrebbe riaprire lo scontento che cova nella base e a cui ha dato voce, prima di dimettersi da vicepresidente, l’ex sindaca di Torino Chiara Appendino. Dimissioni che sono diventate un caso perché le critiche alla linea Conte lanciate nel ‘parlamentino’ 5 Stelle dall’ex vicepresidente si basano su dati che vedono il M5s intorno al 5%. Con gli elettori ex ‘grillini’ che quando sentono parlare di Movimento alleato con il Pd disertano le urne.

Ecco, in questo contesto, per Conte sembra complesso riacciuffare un elettorato che non si riconosce più in una linea ‘schiacciata’ sul Pd, come denunciato da Appendino, e a poco serve di parlare di nuovo di reddito di cittadinanza regionale, abolito a livello nazionale, il no ai rigassificatori e ai termovalorizzatori e via discorrendo. C’è poi anche un’altra partita, tutta interna, cioè quella delle vicepresidenze, della squadra che Conte vorrà accanto a sé. Dovrebbero essere riconfermati Paola Taverna, Michele Gubitosa e Mario Turco, mentre per quanto riguarda i nuovi (che sono in tutto cinque come le stelle del partito), spuntano Vittoria Baldino, deputata, e Francesco Silvestri, anche lui deputato. Con questa possibile nuova squadra Conte riprenderà il suo cammino verso l’obiettivo di conquistare l’egemonia del campo largo, imponendo l’agenda anche ai dem di Schlein, attraverso primarie di coalizione che lui conta di poter vincere, o di imporre, come leader di coalizione, il sindaco di Napoli e presidente dell’Anci Gaetano Manfredi, che del Conte II è stato ministro; insomma, per Conte la posta in gioco appare più alta delle polemiche anche se ad avvelenare il clima è tornato l’ex Garante Beppe Grillo: ha lanciato un’offensiva ripristinando logo e sito web originari del movimento. Un’indicazione agli scontenti? Presto per dirlo. A oggi il sito del comico si limita a pubblicare ricevute con cui vorrebbe dimostrare di avanzare ancora un credito dal partito di Conte...