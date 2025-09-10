Von der Leyen: “Proteggere i media indipendenti e la stampa locale, più fondi nel prossimo bilancio Ue”

Mercoledì 10 Settembre 2025
Riccardo Brizzi
PoliticaVon der Leyen: “Proteggere i media indipendenti e la stampa locale, più fondi nel prossimo bilancio Ue”
10 set 2025
REDAZIONE POLITICA
La presidente della Commissione europea lancia un nuovo programma per la resilienza dei media: “In molti luoghi crescono i deserti dell'informazione e le fake news trovano terreno fertile”. Il sottosegretario Barachini: le sue dichiarazioni rafforzano l’impegno del governo italiano

Strasburgo, 10 settembre 2025 – C’è anche l’importanza di difendere l’indipendenza e la libertà dei media tra i punti del discorso sullo stato dell’Unione tenuto oggi da Ursula von der Leyen a Strasburgo. Parlando all’assemblea plenaria, la presidente della Commissione europea ha ricordato come “in diverse comunità di tutta Europa i media tradizionali sono in crisi”. “In molte zone rurali, l'epoca in cui si andava a comprare il giornale locale è un lontano ricordo – ha rimarcato il capo dell’esecutivo comunitario –. Questa situazione ha trasformato molti luoghi in deserti dell'informazione, in cui la disinformazione trova terreno fertile”.

EP-189906A_Plenary_10_SOTEU
La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante il discorso sullo stato dell'Unione (ImagoE)

"Si tratta di un fenomeno estremamente pericoloso per la nostra democrazia – ha spiegato ancora von der Leyen –. Perché i cittadini informati, che possono fidarsi di ciò che leggono e ascoltano, sono essenziali per far sì che chi è al potere sia chiamato a rendere conto del proprio operato. E quando i media indipendenti sono smantellati o neutralizzati, la nostra capacità di monitorare la corruzione e preservare la democrazia è gravemente indebolita. Per questo motivo il primo passo della strategia di un autocrate è sempre quello di neutralizzare i media indipendenti. Perché il silenzio favorisce il regresso democratico e la corruzione”.

La difesa della democrazia

“Dobbiamo quindi impegnarci di più per proteggere i media e la stampa indipendente”, ha aggiunto la presidente della Commissione europea annunciando l’avvio di “un nuovo programma per la resilienza dei media (Media Resilience Programme), che sosterrà il giornalismo indipendente e l'alfabetizzazione mediatica”.

“Ma dobbiamo anche affiancare investimenti per rispondere ad alcune delle cause profonde di questa tendenza – ha proseguito –. Per questo motivo abbiamo proposto di aumentare in modo significativo i finanziamenti destinati ai media nel prossimo bilancio. Inoltre è necessario anche stimolare il capitale azionario privato. Utilizzeremo pertanto i nostri strumenti in tal senso per sostenere i media indipendenti e locali”. “Una stampa libera è il fondamento di qualsiasi democrazia. E noi sosterremo la stampa europea affinché rimanga libera”, ha concluso.

Barachini: “Sostegno a media rafforza l’impegno dell’Italia”

"Accogliamo con soddisfazione le dichiarazioni della presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, sulla necessità di difendere la stampa libera e sostenere il giornalismo in questo momento di guerra ibrida dell'informazione e di manipolazioni dei contenuti rese più facili dalle innovazioni", ha dichiarato, in una nota, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'informazione e all'editoria, Alberto Barachini.

"L'impegno europeo rafforza la direzione già intrapresa dal Governo italiano e da Forza Italia – spiega Barachini –. I provvedimenti costanti messi in campo dall'esecutivo del nostro Paese a sostegno dei sistemi nazionali editoriali, il reato di deep fake introdotto nel Ddl sull'intelligenza artificiale che sta completando il suo iter normativo e il contributo costante in sede europea del Governo italiano vanno esattamente nella direzione indicata dalla presidente von der Leyen. È doveroso – conclude il sottosegretario – intervenire per fermare l'erosione di fiducia nell'informazione da parte dei cittadini".

© Riproduzione riservata