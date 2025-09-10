Von der Leyen: “Proteggere i media indipendenti e la stampa locale, più fondi nel prossimo bilancio Ue”

Strasburgo, 10 settembre 2025 – C’è anche l’importanza di difendere l’indipendenza e la libertà dei media tra i punti del discorso sullo stato dell’Unione tenuto oggi da Ursula von der Leyen a Strasburgo. Parlando all’assemblea plenaria, la presidente della Commissione europea ha ricordato come “in diverse comunità di tutta Europa i media tradizionali sono in crisi”. “In molte zone rurali, l'epoca in cui si andava a comprare il giornale locale è un lontano ricordo – ha rimarcato il capo dell’esecutivo comunitario –. Questa situazione ha trasformato molti luoghi in deserti dell'informazione, in cui la disinformazione trova terreno fertile”.

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante il discorso sullo stato dell'Unione (ImagoE)

"Si tratta di un fenomeno estremamente pericoloso per la nostra democrazia – ha spiegato ancora von der Leyen –. Perché i cittadini informati, che possono fidarsi di ciò che leggono e ascoltano, sono essenziali per far sì che chi è al potere sia chiamato a rendere conto del proprio operato. E quando i media indipendenti sono smantellati o neutralizzati, la nostra capacità di monitorare la corruzione e preservare la democrazia è gravemente indebolita. Per questo motivo il primo passo della strategia di un autocrate è sempre quello di neutralizzare i media indipendenti. Perché il silenzio favorisce il regresso democratico e la corruzione”.

La difesa della democrazia

“Dobbiamo quindi impegnarci di più per proteggere i media e la stampa indipendente”, ha aggiunto la presidente della Commissione europea annunciando l’avvio di “un nuovo programma per la resilienza dei media (Media Resilience Programme), che sosterrà il giornalismo indipendente e l'alfabetizzazione mediatica”.

“Ma dobbiamo anche affiancare investimenti per rispondere ad alcune delle cause profonde di questa tendenza – ha proseguito –. Per questo motivo abbiamo proposto di aumentare in modo significativo i finanziamenti destinati ai media nel prossimo bilancio. Inoltre è necessario anche stimolare il capitale azionario privato. Utilizzeremo pertanto i nostri strumenti in tal senso per sostenere i media indipendenti e locali”. “Una stampa libera è il fondamento di qualsiasi democrazia. E noi sosterremo la stampa europea affinché rimanga libera”, ha concluso.

Barachini: “Sostegno a media rafforza l’impegno dell’Italia”

"Accogliamo con soddisfazione le dichiarazioni della presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, sulla necessità di difendere la stampa libera e sostenere il giornalismo in questo momento di guerra ibrida dell'informazione e di manipolazioni dei contenuti rese più facili dalle innovazioni", ha dichiarato, in una nota, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'informazione e all'editoria, Alberto Barachini.

"L'impegno europeo rafforza la direzione già intrapresa dal Governo italiano e da Forza Italia – spiega Barachini –. I provvedimenti costanti messi in campo dall'esecutivo del nostro Paese a sostegno dei sistemi nazionali editoriali, il reato di deep fake introdotto nel Ddl sull'intelligenza artificiale che sta completando il suo iter normativo e il contributo costante in sede europea del Governo italiano vanno esattamente nella direzione indicata dalla presidente von der Leyen. È doveroso – conclude il sottosegretario – intervenire per fermare l'erosione di fiducia nell'informazione da parte dei cittadini".