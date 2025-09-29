Vittorio Sgarbi torna in pubblico dopo il ricovero. Va a votare nelle Marche. “Più marchigiano di un marchigiano”

San Severino Marche (Macerata), 29 settembre 2025 - Vittorio Sgarbi è tornato in pubblico dopo i problemi di salute che lo hanno colpito negli ultimi tempi e anche dopo gli attriti con la figlia Evelina che ha presentato un'istanza convinta che suo padre abbia bisogno di un amministratore di sostegno.

Sgarbi si è recato alle urne nel comune di San Severino Marche, dove ha fissato la sua residenza dal 2017, per votare alle elezioni regionali per il rinnovo del presidente della giunta e del consiglio regionale.

Accompagnato dalla compagna Sabrina Colle e dall'avvocato Giampaolo Cicconi, Sgarbi ha votato presso la sezione numero 9. Ad accoglierlo al suo arrivo in città è stato il sindaco, Rosa Piermattei.

"Più marchigiano di un marchigiano. Felice di aver ritrovato l’appassionata sindaca @rosapiermattei”, ha scritto lo stesso critico d’arte su Facebook, dove ha postato le foto che lo ritraggono mentre ripone la scheda elettorale nell’urna.

Completo nero così come la camicia, capelli all’indietro senza il celebre ciuffo, un filo di barba. In tanti hanno augurato a Sgarbi una pronta guarigione nei commenti sotto le immagini.

Sgarbi è tornato in pubblico dopo essere stato colpito negli ultimi mesi da una forte depressione che lo ha costretto a un lungo ricovero al policlinico Gemelli.

Ora sembra star meglio e si è detto "molto amareggiato" per l'iniziativa di sua figlia Evelina confessando in un'intervista al 'Corriere della Sera', di essere "proprio offeso, addolorato" e rivelando: "La mia medicina è stata soprattutto Sabrina (Sabrina Colle, la sua compagna dal 1997, ndr) che con la sua dolcezza mi ha fatto quasi uscire dal tunnel. Anzi volete sapere una cosa? Sabrina e io ci sposiamo", ha rivelato.

Riguardo alla figlia ha aggiunto: "Evelina è esosa, l'ho sempre detto, preferisce prendere scorciatoie anziché darsi da fare seriamente. Anche questa cosa dell'amministratore di sostegno...".

A queste parole è seguito un botta e risposta con i legali di Evelina, che hanno affermato: "Evelina è seriamente preoccupata, vede che il padre non è supportato in modo adeguato, l'ha visto in condizioni pietose ed è per questo che ha chiesto un'amministrazione di sostegno", le parole di Lorenzo Iacobbi.