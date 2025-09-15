Chi è Virginia Libero, la nuova segretaria dei Giovani Democratici

Roma, 15 settembre 2025 – Dopo un lungo e complicato percorso congressuale, i Giovani Democratici trovano finalmente la quadra. Sarà Virginia Libero, 27 anni, padovana, la nuova segretaria nazionale dell’organizzazione giovanile del Partito Democratico.

Una candidatura unitaria, che arriva a chiudere una fase segnata da anni di tensioni interne, paralisi organizzative e ricorsi formali. Attivista della prima ora, Libero è iscritta al Pd e ai Gd da oltre un decennio. Ha costruito il proprio profilo nei movimenti studenteschi: prima tra i banchi del liceo, poi all’università, dove ha ricoperto il ruolo di senatrice accademica e guidato l’Udu di Padova.

Negli ultimi anni ha anche diretto il circolo Auser "Blow Up", punto di riferimento nel quartiere popolare del Portello, realtà intergenerazionale impegnata in progetti sociali e culturali sul territorio. Laureanda in Giurisprudenza, Libero incarna il volto giovane e militante di una sinistra che punta a riconnettersi con i luoghi della partecipazione dal basso.

"Credo che non esista un solo modo di fare politica – scriveva un mese fa, annunciando la propria candidatura al Consiglio regionale veneto –. Le persone che vogliono cambiare il mondo si trovano nelle parrocchie come nelle sezioni, nei centri ricreativi, nei luoghi del sapere, nel sindacato. Ovunque ci sia chi sceglie di camminare insieme”.

La sua elezione segna un passaggio simbolico importante anche dal punto di vista politico: il profilo di Libero è in sintonia con quello della segretaria nazionale Elly Schlein, sia per sensibilità generazionale sia per le posizioni su temi centrali per il mondo giovanile – come la solidarietà con il popolo palestinese – rispetto ai quali la neo-segretaria non ha mai fatto mistero delle proprie idee. Il percorso che l’ha portata alla guida dei Gd è anche la chiusura di una stagione problematica. L’assenza di un tesseramento centralizzato ha reso negli anni difficile ogni forma di controllo sulle iscrizioni, trasformando i congressi in percorsi a ostacoli, spesso risolti con accordi di compromesso più che con veri confronti politici. Ora, con Libero alla guida, il Pd sceglie di scommettere sulla ricostruzione di un’organizzazione autonoma e strutturata. Un impegno confermato anche dalla leader dem, Elly Schlein che ieri – intervenendo alla Festa dell’Unità di Reggio Emilia – ha detto: "Da segretaria mi impegno a far sì che i Giovani Democratici abbiano spazio anche nei luoghi dove si decide”.

Per Virginia Libero, il compito è chiaro: ricostruire dalle fondamenta un’organizzazione che ha bisogno non solo di rappresentanza, ma anche di strumenti concreti per contare davvero nella macchina democratica.