Villa Certosa in vendita, l’interesse di un arabo. Ma Fininvest smentisce:: "Nessuna trattativa"

È in vendita da oltre un anno e mezzo e, nonostante le voci sull’interesse da parte di miliardari arabi o statunitensi e di gruppi alberghieri internazionali, Villa Certosa resta ancora nel patrimonio degli eredi di Silvio Berlusconi (foto). Ora però rumors insistenti dicono che la storica dimora estiva in Sardegna del fondatore di Mediaset e di Forza Italia, affacciata sul golfo di Porto Rotondo, a Punta Lada, avrebbe attratto l’interesse di un arabo che sarebbe a un passo dall’acquisto del buen retiro del Cav, che negli anni ha ospitato, tra gli altri, l’ex presidente Usa George W. Bush, l’ex premier britannico Tony Blair e il presidente russo Vladimir Putin. Un closing ravvicinato, dunque, che però Fininvest – che gestisce e valorizza gli immobili che furono dell’ex presidente del Consiglio scomparso nel giugno del 2023 – smentisce: "Stiamo raccogliendo varie manifestazioni di interesse, ma al momento non ci sono trattative in fase avanzata. Non commentiamo mai indiscrezioni su singoli interlocutori". Il valore di mercato dell’immobile, da 4.500 metri quadrati con 126 stanze e un parco di 120 ettari, è da capogiro: tra i 300 e i 500 milioni di euro. E gli eredi non sembrano aver fretta di cedere. Villa Certosa era stata messa sul mercato già nel 2010 e nel 2015, ma lo stesso Berlusconi aveva sempre smentito le indiscrezioni di una potenziale vendita.