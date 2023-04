Vignetta su Arianna Meloni, l’ira della premier: “Ferocia indegna”

Una vignetta in prima pagina sul Fatto Quotidiano ha scatenato l’ira del primo ministro Giorgia Meloni che ha tuonato su Facebook contro il giornale reo di “aver utilizzato la sorella per attaccare il Governo”.

La vignetta del Fatto su Arianna Meloni (Dire)

Lo sfogo sui social

“Quella ritratta nella vignetta è Arianna. Una persona che non ricopre incarichi pubblici, colpevole su tutto di essere mia sorella. Sbattuta in prima pagina con allusioni indegne, in sprezzo di qualsiasi rispetto verso una donna, una madre, una persona la cui vita viene usata e stracciata solo per attaccare un Governo considerato nemico”. Lo scrive sulla sua pagina facebook Giorgia Meloni, commentando la vignetta in prima pagina del Fatto Quotidiano che fa riferimento a sua sorella e al marito, il ministro Francesco Lollobrigida.

La vignetta

La vignetta ritrae due persone (un uomo di colore e una donna bianca) in un letto matrimoniale. In testata il titolo “Obiettivo incentivare la natalità… intanto in casa Lollobrigida” e l’uomo di colore che dice: “E tuo marito?” e la donna (identificabile con Arianna, la sorella di Giorgia Meloni e moglie del ministro Lollobrigida) che risponde: “Tranquillo, sta tutto il giorno fuori a combattere la sostituzione etnica”.

Le parole della Meloni

“Il silenzio assordante su una cosa del genere - prosegue - da parte di quelli che dalla mattina alla sera pretendono di farci la morale, dimostra plasticamente la malafede della quale siamo circondati. Ma se qualcuno pensa di fermarci così, sbaglia di grosso. Più sono circondata da questa ferocia, più sono convinta di dover fare bene il mio lavoro. Con amore. La cattiveria senza limiti la lasciamo agli autoproclamatisi ‘buoni’”.

La solidarietà delle opposizioni

"Solidarietà alla presidente Meloni e alla sorella Arianna, bersagli della vignetta del 'Fatto Quotidiano': nessuna critica può scadere nell'offesa personale e nel dileggio. E' imbarazzante notare come, col paravento della satira, alcuni organi di informazione riescano a raggiungere livelli così bassi senza alcun rispetto per la dignità delle persone". Così Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera.

''La vignetta del Fatto Quotidiano contro Arianna Meloni è vergognosa, sessista e misogina''. Lo scrive su Twitter la deputata del Partito democratico Michela Di Biase.