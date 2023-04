La Vigilanza Rai ai 5 Stelle, eletta Floridia

Roma, 5 aprile 2023 – Per consentire il prossimo "Rai-baltone" era necessario mettere in funzione la commissione di Vigilanza Rai che ieri, dopo lunga tribolazione, ha finalmente eletto la sua presidente, la senatrice M5s Barbara Floridia. L’ersponente grillina ha ottenuto 39 voti favorevoli su 42 presenti. Regge, dunque, l’accordo politico che ha assegnato al Movimento la guida dell’organismo bilaterale di garanzia (che per prassi spetta alle opposizioni): a votare per Floridia anche Azione e Italia viva, che fino all’ultimo avevano insistito sulla candidatura alternativa di Maria Elena Boschi. L’ex ministra renziana ha ottenuto invece (con 19 voti) la vicepresidenza, che condividerà con Augusta Montaruli di Fratelli d’Italia (16 voti), ex sottosegretaria dimessasi dopo la condanna definitiva per l’uso improprio dei fondi dei gruppi consiliari del Piemonte negli anni dal 2010 al 2014.

Una ‘plancia di comando’ della bicamerale, dunque, tutta al femminile con la Floridia che è la seconda donna a ricoprire questo ruolo dopo Rosa Russo Iervolino, in carica dal 1985 al 1987. “Lavoreremo e vigileremo affinché venga garantito il pluralismo e l’indipendenza in Rai e tutti i partiti possano avere voce”, ha dichiarato subito dopo l’elezione. I 5 stelle avevano prima indicato per la carica il loro vicepresidente Riccardo Ricciardi, su cui però era stato posto il veto da parte della maggioranza e in particolare di Forza Italia. Giuseppe Conte ha augurato “buon lavoro” alla Floridia: “Il pluralismo e il diritto dei cittadini a essere correttamente informati sono principi cardine della democrazia. Li tuteleremo con la massima determinazione”, ha scritto su Twitter l’ex presidente del Consiglio.