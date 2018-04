Politica

Salvini risponde all'ultimatum di Di Maio: "Se non sa fare un passo di lato non sa stare al mondo"

(LaPresse) "Chiedete a Di Maio se è disposto a fare un passo di lato per far partire il governo come ho fatto io. Se vi risponderà di no perché vuole fare il premier allora non sa stare al mondo". Così da Catania il leader della Lega, Matteo Salvini, risponde all'ultimatum del pentastellato Di Maio che lo ha invitato a stringere i tempi sulla scelta di un governo Lega-M5S.