Politica

Salvini come Rovazzi: con la ruspa il 1° maggio

Matteo Salvini impara a manovrare la ruspa. Il video è comparso a metà mattinata nel giorno della festa dei lavoratori sul profilo Facebook del leader della Lega. "Buon Primo Maggio, Amici. Prendo lezioni di RUSPA! Faccio bene??? #andiamoagovernare è il testo a corredo del curioso post. Non più tardi della settimana scorsa, da Tolmezzo dov'era in campagna elettorale in vista delle regionali del Friuli Venezia Giulia, il leader leghista aveva detto: "Tornerò da presidente del Consiglio. Con la ruspa, ovviamente, da Milano a Tolmezzo". Forse prende lezioni di scuola guida per poter onorare quella promessa