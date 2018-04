Politica

Regionali Molise, Greco (M5S): "Nessuna previsione, mi concentro su oggi"

"Non faccio nessuna previsione, mi concentro sull'oggi e non su quello che succederà dopo queste votazioni". Così Andrea Greco, candidato del Movimento 5 Stelle alle elezioni regionali in Molise, al suo arrivo al seggio. Il 32enne ha votato ad Agnone, in provincia di Isernia.