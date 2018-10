Politica

Primarie Pd Firenze, Renzi va a votare in bici: "Alla Leopolda ne vedremo delle belle"

Matteo Renzi ha votato alle primarie democratiche per eleggere il segretario della Toscana. L'ex premier, in sella alla sua bici, si è fermato a parlare coi giornalisti e ha criticato duramente la manovra allo studio del governo: "Mentre Di Maio e Salvini stanno discutendo di come portare l'Italia fuori dall'Euro, c'è un sacco di gente che stanno portando gli euro fuori dall'Italia". "Il Pd deve smetterla con le guerre interne, alla Leopolda ne vedremo delle belle", ha aggiunto Renzi.