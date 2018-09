Politica

Ponte Genova, Toti: "In 12 massimo 15 mesi si può ricostruire"

"Noi ribadiamo che in 12, massimo 15 mesi, il ponte si può ricostruire. Non tollereremo ritardi". Così il governatore della Liguria, Giovanni Toti, ospite di 'Non stop news' su Rtl 102.5. "Chi sarà il commissario straordinario? Vedremo quando sarà pubblicato questo decreto che si annuncia da molti giorni e di cui non c'è traccia,e nemmeno Mattarella ne ha traccia – ha aggiunto Toti a proposito del decreto del governo – Aspettiamo un decreto dunque che era partito molto male, senza di noi. Poi abbiamo lavorato anche insieme a Conte per una serie di misure per la ricostruzione con soggetti interessati, soggetti che avevano il dovere di farlo. Poi il governo ha preso un'altra strada".