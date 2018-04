Politica

Governo, Di Maio a Salvini: “Non c’è più tempo decida entro questa settimana”

(LaPresse) “Sono stato accusato da Salvini di porre dei veti e non si capisce perché io non possa porli su Berlusconi e lui sul Pd. Noi siamo insieme alla Lega le uniche due forze che non si pongono veti a vicenda. Vediamo propinarci ipotesi ammucchiata di centrodestra quando poteva già partire un governo del cambiamento in grado di cambiare tantissime cose”. Lo dice il leader M5s Luigi Di Maio, al termine dell’incontro con la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e conclude: “Salvini ha l’occasione per prendere consapevolezza e coscienza del fatto che le uniche forze in grado di dialogare e firmare un contratto di governo sono M5s e la Lega e dico a Salvini che di tempo non c’è più più, decida entro questa settimana il paese non può aspettare”.