Festa Repubblica, Salvini: "Un bel modo di iniziare, c'è poco da parlare e tanto da fare"

"C'è poco da parlare e tanto da fare, ma c'è una bellissima squadra. Io domani sarò in Sicilia, è la nostra frontiera". Sono le parole del neo ministro dell’Interno Matteo Salvini a margine delle celebrazioni del 2 giugno a Roma. "Voglio migliorare gli accordi con i Paesi da cui arrivano migliaia di disperati per il bene nostro e loro", ha affermato il leader della Lega che ha poi ha risposto a una giornalista che gli chiedeva se si fosse già abituato a farsi chiamare ministro: "Quasi, non ancora del tutto".