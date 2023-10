Il video della giudice di Catania, Salvini tira dritto. Renzi: “Ha ragione”. Pd e M5s sulle barricate: “Da dove è uscito quel filmato?”

Roma, 6 ottobre 2023 – Non accenna a placarsi il polverone sollevato dal video che ritrae la giudice di Catania Iolanda Apostolico assieme al marito durante una manifestazione del 2018 in cui l’estrema sinistra chiedeva lo sbarco dei migranti dalla nave Diciotti. A pubblicare sui social il filmato dove si vede il magistrato che ha annullato il trattenimento di quattro migranti nel Cpr di Pozzallo, sconfessando il decreto Cutro, è stato il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini. Che oggi rincara la dose: il caso Apostolico “è motivo di grave imbarazzo per le istituzioni”, dice il leader della Lega poco prima di partire per Palermo, dove nel pomeriggio è atteso nell'aula bunker dell'Ucciardone per l'udienza del processo OpenArms. “Conto sulla collaborazione di tutti affinché prevalgono buonsenso ed equilibrio”, aggiunge.

Iolanda Apostolico nel video diffuso da Salvini su X (Ansa)

Sulla diffusione del filmato è arrivata ieri la dura presa di posizione di Giuseppe Santalucia, presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati: “Nessuno ci ha detto quel video da dove provenga, se sia stato preso su Internet o se era stato pubblicato da televisioni private o se è stato girato dalla polizia, come sembrerebbe dal modo in cui sono state effettuate le riprese, alle spalle delle forze dell'ordine che contengono il corteo, questo mi sembra grave'', ha detto Santalucia ospite a Otto e mezzo su La7.

Il Pd attacca: “La caccia scatenata da Salvini alla persona della giudice Apostolico è davvero incredibilmente grave”, dichiarano i senatori dem Anna Rossomando e Walter Verini, annunciando un'interrogazione sul tema al ministro dell’Interno. “La vicenda di ieri merita risposte, che il ministro Piantedosi deve dare”, aggiungono. “Come è uscito e da dove quel filmato? Chi lo ha confezionato? Esistono forse archivi dedicati? Il fatto solleva interrogativi inquietanti”, concludono Rossomando e Verini.

In linea con il partito di Elly Schlein il Movimento 5 Stelle. "La domanda che ci siamo posti è come fa il ministro a essere entrato in possesso del video? È in corso una schedatura dei manifestanti? Viene usata per attività di dossieraggio? Per alimentare odio e rancore contro un magistrato che ha emesso un atto non gradito a questo governo?”, dichiara in aula alla Camera Vittoria Baldino, vicepresidente pentastellata. E annuncia l’interrogazione a Piantedosi: “Spero che il ministro si degnerà di rispondere perché è quello che tutti i cittadini si stanno chiedendo e hanno il diritto di sapere”.

Dalla parte del numero uno del Carroccio si schiera un po’ a sorpresa Matteo Renzi. "Io sull'immigrazione non la penso come Salvini, anzi, sono agli antipodi”, premette il leader di Italia Viva nella sua enews. “Ma credo che il ministro leghista abbia ragione quando chiede che i giudici diano le massime garanzie di imparzialità. E questa giudice - sul tema - non può essere percepita imparziale se scende in piazza e partecipa a una manifestazione politica".

“Due comportamenti sbagliati non ne fanno uno giusto”, dice il leader di Azione Carlo Calenda a Omnibus a proposito del caso Apostolico. “Un magistrato deve tenere un comportamento che non lasci presupporre parzialità nel giudizio ma un vicepremier non mette un magistrato all'indice nei suoi social”, incalza. “Se il governo ritiene quella sentenza ingiusta la impugni. C'è un intreccio troppo forte tra magistratura e politica. È giusto tenere le due cose separate, non va bene la vicinanza a correnti della magistratura. Io sono per una separazione rigidissima dei poteri. E anche delle carriere”.