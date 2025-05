Vertice di maggioranza, Meloni serra le file e invoca lo “spirito di squadra”. FdI: “Italiani con noi”

Roma, 27 maggio 2025 – Il monito sarebbe arrivato comunque. Si prevedeva anzi che ieri, nel vertice di maggioranza convocato per pranzo a Palazzo Chigi, la premier volesse affrontare gli svariati elementi di divisioni che agitano il centrodestra: dalla politica internazionale alle tasse passando per le misure antimafia relative al Ponte sullo Stretto.

In mezzo però è arrivata la mazzata: una sconfitta alle amministrative che, pur se prevista, non è per questo meno dolorosa. Prima della chiusura delle urne, quando il verdetto è già chiaro, Giorgia incalza i suoi due vicepremier invocando “lo spirito di squadra”.

La premier Giorgia Meloni con i due vice Antonio Tajani e Matteo Salvini

Spaghettata con Salvini e Tajani, poi il confronto

Quello che, con molta più soddisfazione, cita a pomeriggio inoltrato, dopo la veloce spaghettata con Salvini e Tajani, durante la presentazione dei trofei della Louis Vuitton Cup e dell’America’s Cup, gara quest’ultima che si terrà nel 2027 a Napoli: “È stato lo spirito di squadra che ci ha permesso di vincere questa competizione, ed è così che faremo di questa occasione un successo”.

Il confronto con gli alleati dura un’ora e mezzo in cui ricorda che serve, manco a dirlo, lavoro di squadra per vincere. Quanto accaduto dimostra che non si può considerare blindato il consenso di cui gode il governo, il senso del suo ragionamento. La mente di tutti corre alle regionali in autunno: una batosta in quel caso potrebbe avere effetti seri.

Le somme dopo il referendum

Le somme si tireranno tra due settimane, dopo i referendum. Ma intanto si è aperta nella maggioranza una prima riflessione sulle difficoltà a raccogliere consensi nelle grandi città: “Bisogna andare sul territorio a raccontare l’attività del governo”, il ritornello. Ci prova Giovanni Donzelli, responsabile organizzativo di FdI a minimizzare: “Spiace per Genova, ma il centrodestra cresce in tutta Italia”. In effetti le percentuali ottenute alle regionali dal candidato dell’opposizione a Genova erano più o meno quelle raggiunte ieri da Salis ma resta il fatto che dopo dieci anni il capoluogo ligure torna in mano alla sinistra e fare finta di niente non è possibile. Tanto più che a Taranto la destra si è divisa e non arriva neppure al ballottaggio. A contendere la vittoria a Pietro Bitetti (centrosinistra) sarà il candidato civico Francesco Tacente, appoggiato dalla Lega.

A Ravenna non c’era partita dall’inizio e anche a Matera le cose non sono affatto facili. In parte dipende dalla scelta dei candidati: la realtà della quale i più avveduti sono consapevoli è che se c’è un terreno in cui la sinistra ha superato di molte lunghezze i rivali è la capacità di produrre nuovi e credibili candidati. Un alert importante per i leader di maggioranza che presto dovranno definire la strategia per la scelta degli aspiranti governatori in 6 regioni, Veneto in testa.

Schlein: “La destra guarda i sondaggi, noi vinciamo”

Inevitabilmente dopo la sconfitta riemerge la tentazione di cambiare la legge elettorale eliminando il doppio turno, anche se, per la verità, questo voto dimostra che il vantaggio che il doppio turno assicurava alla sinistra, se esiste, è ridotto: questo round di comunali in elezioni a turno unico non avrebbe dato esiti diversi. Anche perché dovendo giocarsi tutto subito le coalizioni si sarebbero compattate già in partenza. Hanno votato poco più di cento comuni e quattro capoluoghi di provincia: per avere un bilancio complessivo è necessario disporre di dati sull’intero territorio nazionale. Ma è sale sulle ferite della maggioranza la battuta di Elly Schlein: “La destra guarda i sondaggi, noi vinciamo”.