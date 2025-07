Vertice in Forza Italia, Tajani vede i Berlusconi: “Insieme verso il futuro”

Roma, 31 luglio 2025 – Forza Italia resta saldamente in mano della famiglia Berlusconi. Per il momento non ci sarà nessuna clamorosa discesa in campo degli eredi di Silvio Berlusconi (Marina e Pier Silvio), ma entrambi i figli di primo letto del Cavaliere hanno confermato il loro “impegno costante” per il futuro del partito.

Antonio Tajani ministro per gli Affari Esteri

Ieri, a Cologno Monzese, dopo giorni contrassegnati da un rincorrersi di voci su un possibile colloquio chiarificatore con Antonio Tajani, attuale segretario nazionale del partito di cui la famiglia Berlusconi è creditrice per 90 milioni di euro, il rendez-vous è finalmente avvenuto. Un pranzo di lavoro, una “riunione tra amici” per parlare del futuro di Forza Italia durata oltre due ore, dove si è fatto il punto della situazione prima della pausa estiva. Presenti al tavolo, oltre a Tajani e ai figli di Silvio Berlusconi, la presidente del gruppo Mondadori, Marina, e l’ad di Mediaset Pier Silvio, anche lo storico braccio destro del fondatore del partito, Gianni Letta. Fonti azzurre assicurano che l’incontro “è servito a riconfermare la stretta collaborazione”.

La presidente del gruppo Mondadori e l’ad di Mediaset, a quanto si apprende, avrebbero confermato il loro sostegno a Tajani: condividono con lui la visione di una Forza Italia sempre più ancorata a quei valori liberali e moderati che sono l’eredità politica e ideale di Berlusconi. Nessuna divergenza d’opinioni tra Marina e Pier Silvio: c’è una sintonia totale, riferiscono ambienti vicino alla famiglia del fondatore del centrodestra, sulla necessità di coniugare ‘apertura’ e ‘rinnovamento’ come direttrici strategiche per il futuro di Forza Italia su due fronti: nel programma e nella selezione di nuove risorse. La logica, insomma, è quella di ‘aggiungere’ senza mettere in discussione o sostituire l’attuale classe dirigente. “È andata molto bene – ha commentato Tajani all’uscita dal pranzo – un incontro molto positivo che riconferma la collaborazione stretta, il patto tra la famiglia Berlusconi e Forza Italia per il futuro”.

Un’intesa destinata a proseguire: “Ci continueremo a confrontare – ha aggiunto – perché loro vogliono continuare a sostenere il partito con idee e proposte. Sarà una collaborazione attiva. Ci vedremo anche più spesso per confrontarci sui temi”. Da parte loro, i due ‘delfini’ hanno escluso un coinvolgimento diretto. Una presenza, dunque, che resta valoriale e strategica, ma non operativa. Tajani ha più volte ribadito l’intenzione di custodire il testamento politico di Silvio Berluscon i , difendendone l’impronta moderata, europeista e liberale. La famiglia, pur senza ruoli attivi, si conferma alleata in questa missione: “Per il partito – ha concluso Tajani – la vicinanza della famiglia è importantissima, arricchisce Forza Italia”. Il rinnovamento passerà dai nuovi volti da mandare in tv, come il vicepresidente dei popolari europei Massimiliano Salini o l’ex sindaco di Perugia Andrea Romizi. A settembre verrà presentato il nuovo ‘manifesto delle libertà’ per aprire la lunga via verso il congresso che si terrà nel 2027.

E mentre si consumava il nuovo ‘patto di Cologno’ in salsa azzurra, il noto commentatore politico Edward Lucas, sul Times, ha reso omaggio ai progressi dell’Italia elogiando l’azione politica della premier Giorgia Meloni. A parere di Lucas, l’Italia appare oggi un “Paese in ripresa” rispetto ai problemi del passato, e buona parte del merito va al primo ministro Meloni: “Nessun altro leader di un grande Paese in Europa può eguagliare la sua popolarità interna. – si legge nel testo – e nonostante le sue radici di estrema destra governa come una cristiana democratica tradizionale”.