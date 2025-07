Verso le Regionali. Malumori nella base M5s: "No all’alleanza per Giani"

I candidati del centrodestra alle Regionali? È ancora in alto mare l’accordo tra alleati, anche se i leader dei partiti, ma soprattutto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, minimizzano: "Meloni ha più in testa il bene della sua coalizione e del territorio piuttosto che una gara tra partiti – ha dichiarato durante la cerimonia del Ventaglio a Palazzo Madama – perché è più importante avere l’interesse a che le realtà territoriali siano ben governate, e una maggioranza lo può fare se non litiga al proprio interno, molto meglio che se litiga al proprio interno su un singolo numero". E Zaia? "Se uno è iscritto in un partito deve candidarsi in quel partito, a me non è mai capitato di fare la lista La Russa, ma io non sono Zaia... io penso che lui non pensi a una lista Zaia, se non si candida".

Di lì a breve, la situazione di stallo è stata confermata anche da Antonio Tajani: "C’è unità sui candidati? Il centrodestra è compatto dal 1994. Ci presenteremo uniti al primo voto, che sarà quello delle Marche, ci presenteremo uniti in tutte le Regioni e ci presenteremo uniti alle prossime Politiche. Siamo convinti si possa vincere". Quando ci saranno i nomi? "Vediamo quando ci sarà il tempo. Ci sono tanti problemi in cantiere, appena sarà possibile ci riuniremo di nuovo, mi auguro anche nella prossima settimana", specifica Tajani.

Sempre due i principali nodi sul tavolo della coalizione di governo: Campania e Veneto. Per quanto riguarda la Regione attualmente guidata da Vincenzo De Luca, in casa FdI danno indicazione unanime per Edmondo Cirielli mentre resta complesso il dossier Veneto. Il governatore uscente Zaia vuole presentare una propria lista, mentre per i meloniani i nomi in campo restano due: i senatori Raffaele Speranzon e Luca De Carlo. La Lega, invece, spinge per una candidatura di Alberto Stefani, attuale numero due del partito, sostenuta direttamente dal leader Matteo Salvini.

Comunque, ancora nessun accordo a destra e anche a sinistra le acque restano agitate. Soprattutto in Toscana, dove è in corso una singolare rivolta dei rappresentanti locali del M5s contro la ricandidatura di Giani alla Regione, ma soprattutto contro il modus operandi del Pd regionale che, a loro dire, non lascerebbe spazio al dialogo interno al campo largo. E così, dalla Val di Cornia a Livorno, passando per Carrara, il Chianti e l’Empolese Valdelsa, si è alzata forte la presa di posizione stellata: "No a un’ipotetica alleanza con il Pd". Questo "pur apprezzando – sottolineano gli iscritti – l’impegno e gli sforzi del presidente Giuseppe Conte nella costruzione di una vera alternativa progressista a questo disastroso governo di centrodestra". Nei prossimi giorni potrebbe calare in Toscana Paola Taverna per cercare di tirare una riga sull’alleanza e sull’endorsement a Giani, mentre lo stesso governatore ieri ha gettato acqua sul fuoco: "Un dibattito interno? La trovo una cosa buona, è positivo, io sono ottimista", ma l’impuntatura dei territori in questione va al di là di Giani, e pone tutta l’attenzione sulla (non) alleanza con i dem. Monia Monni (Pd), assessora regionale toscana all’Ambiente e alla protezione civile, ha sottolineato a sua volta che "è in corso un lavoro importante da parte della segreteria regionale" del Pd, e che "venerdì riprendono gli incontri con tutte le forze politiche e sono pienamente convinta che potremo trovare un accordo molto esteso".

Una partita, questa, che appare speculare a quella che si gioca in Campania, dove le Regionali saranno un punto di svolta che passerà attraverso l’accordo su Roberto Fico alla presidenza. Ancor più rilevante, è la regia che potrebbe accompagnare questo percorso: il professor Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli ed ex ministro, considerato garante credibile e autorevole del nuovo contenitore politico che il Pd vuole tenere fortemente ancorato alla poltrona di primo cittadino del capoluogo partenopeo.