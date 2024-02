Verso le Europee. Cecilia Strada per il Pd. Bonaccini tentato dall’ipotesi Camera

Elly Schlein non ha ancora sciolto la riserva sulla sua presenza come capolista in tutti i collegi alle prossime elezioni europee, ma nel Pd, già molti big fanno trapelare che non scenderanno in campo. La probabile candidatura di Schlein – criticata con toni aspri dai vari Bersani, Prodi e da ultimo Rutelli – da una parte significherebbe ribadire la leadership, personalizzare la contesa e polarizzare la sfida con Giorgia Meloni, dall’altra, per via delle regole sulla preferenza di genere, sostengono molti di coloro che nel Pd si dichiarano contrari, potrebbe produrre il risultato di togliere spazio ad altre donne. Senza contare le critiche inerenti al rispetto del mandato elettorale tradito in cambio di un ritorno negli scranni del parlamento europeo. "La decisione prescinde dalle valutazioni di altri leader e di altre forze. Ma ho sempre detto che è l’ultima delle valutazioni, prima viene il progetto dell’Europa che vogliamo", ha dichiarato nei giorni scorsi Schlein. Intanto uno dei big che fino a qualche giorno fa era tra i più quotati a correre per un seggio a Bruxelles, Nicola Zingaretti, ha fatto sapere che non intende candidarsi, "resterà in Italia per continuare a svolgere il suo ruolo di deputato nazionale", dicono dal suo entourage.

Mentre è atteso un altro rifiuto eccellente, quello del governatore della Puglia Michele Emiliano. Nel Pd c’è tuttavia, anche chi sostiene che quella di Zingaretti e di Emiliano possa rappresentare una strategia che mira a una chiamata diretta e dunque a una legittimazione che dovrebbe arrivare proprio dalla segretaria nazionale. In dubbio è anche la candidatura di Stefano Bonaccini. Il governatore dell’Emilia-Romagna sarebbe tentato dall’ipotesi di sostenere la corsa di Virginio Merola. Se l’ex sindaco di Bologna fosse eletto, infatti, per Bonaccini si aprirebbe la strada di un elezione suppletiva in un collegio blindato prodromica all’entrata in parlamento.

Nella circoscrizione Centro non dovrebbero trovare particolari ostacoli le candidature dei sindaci di Firenze e di Pesaro Dario Nardella e Matteo Ricci oltre a quella ell’eurodeputata uscente Camilla Laureti. Nel Nord Ovest, invece, i nomi sono quelli degli uscenti Brando Benifei e Irene Tinagli e del sindaco di Bergamo Giorgio Gori. Mentre si fanno strada le indiscrezioni che parlano di Cecilia Strada e di Alessandro Zan, deputato e responsabile Diritti del Pd. Nel Nord Est, dunque, la sfida potrebbe essere tra la segretaria e Stefano Bonaccini mentre in quota minoranza potrebbero trovare spazio Alessandra Moretti e Elisabetta Gualmini.

Al Sud, l’uomo forte è il sindaco di Bari e presidente dell’Anci Antonio Decaro. Ritenterà la corsa l’uscente Pina Picierno mentre sempre dalla Campania, in quota Bonaccini, appare certa la candidatura dell’ex parlamentare e gran catalizzatore di consensi, Lello Topo. Guardano alla candidatura in quota Schlein anche il giornalista Guido Ruotolo e la vicepresidente del Pd Loredana Capone. Ma i contendenti non si contano in casa Pd. In tanti infatti riflettono sullo schema del "gregario da trainare". Con la segretaria a tirare la volata, infatti, la strada verso un seggio a Bruxelles potrebbe risultare meno impervia anche per gli altri componenti delle liste.