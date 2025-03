Manifesto di Ventotene, urla e accuse: il durissimo scontro prosegue al Senato

Roma, 20 marzo 2025 – Lo scontro sulle parole pronunciate ieri da Giorgia Meloni citando il Manifesto di Ventotene non si è fermato all’aula della Camera dei deputati dove ieri si è scatenata la bagarre.

Scontro nell'Aula di Palazzo Madama sulle parole di ieri di Giorgia Meloni sul Manifesto di Ventotene. La prima a intervenire a inizio seduta è Raffaella Paita (IV) che vuole “stigmatizzare le parole” usate ieri alla Camera dalla premier. “Quello che è accaduto ieri è grave per la democrazia e per l'Europa – ha detto tra le urla e le proteste dei parlamentari della destra – estrapolare frasi da un manifesto scritto da eroi al confino penso che sia vergognoso. Quanto avvenuto ieri disonora il paese e non rende giustizia all'Europa e alla Resistenza antifascista. È una brutta pagina”. Critici anche gli interventi di Tino Magni (Avs) e Dario Parrini (Pd), mentre da parte dei senatori dei centrodestra si alzano grida di protesta.

Il Senato approva il disegno di legge per creare una "Mappa della memoria" dei campi di concentramento italiani del periodo fascista.

"Noi ieri ascoltando le parole della Premier alla Camera abbiamo tremato di sconcerto, di sdegno, ma anche di fierezza. Di sconcerto perché i fascisti misero Spinelli e Rossi in galera e al confino e la fascistissima banda Koch fatta di criminali sparò tre colpi di pistola a Eugenio Colorni, uccidendolo in via Livorno, in un posto in cui vorrei che tutti i membri di questo Senato andassero almeno una volta nella vita. Giorgia Meloni, che di quella storia è discendente politica e non lo nega, ha cercato di mettere alla gogna Spinelli, Rossi e Colorni e lo ha fatto con citazioni caricaturali e stravolgenti del manifesto di Ventotene, uno dei documenti più gloriosi della nostra storia". Lo ha detto in Aula il senatore del Pd Dario Parrini, vicepresidente della Commissione affari costituzionali. "Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella – ha proseguito Parrini – nel 2021 ha visitato Ventotene e ha deposto un fiore per Spinelli e ha detto che il Manifesto di Ventotene è un ineludibile punto di riferimento per tutti noi, per il presente e per il futuro. Giorgia Meloni ha schernito e oltraggiato una camera del Parlamento, confermando la sua estraneità ai valori fondanti della nostra Repubblica e della Costituzione. Quella non sarà l'Europa della presidente del Consiglio ma è certamente la nostra Europa, contraria ai nazionalismi, progetto di pace e benessere. Ci vergogniamo di aver sentito nel Parlamento italiano frasi che confermano l'inadeguatezza della premier a rappresentare la Repubblica italiana".

Ma dal centrodestra è giunta un replica secca con Claudio Borghi della Lega che è arrivato a definire "ripugnanti" le parole del Manifesto, un "testo tra i più orribilmente antidemocratici" e con il presidente dei senatori di Fdi Lucio Malan che ha rivendicato il 'diritto' a "dissociarsi da quelle idee". Immediate le proteste tra i banchi della maggioranza, con la vicepresidente Licia Ronzulli (Fi) che ha cercato di riportare la calma scampanellando: "non siamo allo stadio, silenzio". Il manifesto è un testo "di cui dobbiamo andare tutti orgogliosi – ha proseguito Paita –. Noi dovremmo tutti unirci, so che è un appello che viene da tutte le opposizioni". Il discorso di Meloni "non rende giustizia all'antifascismo e penso che questa sia una pagina brutta che testimonia qualcosa di recondito nei vostri pensieri", ha sottolineato.

Tra i banchi dell'opposizione, l'ultimo a prendere la parola è stato Stefano Patuanelli (M5S) il quale ha tenuto ad evidenziare come sia "sempre utile ricordare la natura antifascista di queste aule" per aggiungere tuttavia che "quanto accaduto alla Camera è la scientifica capacità della premier di distogliere l'attenzione con cose che non c'entrano nulla. Teniamo gli occhi sulla palla", ha esortato, 'distogliendoli' "dall'arma della distrazione e della menzogna". "Faccio fatica a capire", ha esordito il leghista Claudio Borghi facendo intendere da subito il tono del suo intervento: "la Premier si è limitata a citare senza interpretazione il Manifesto e - ha aggiunto - oltretutto io invito a leggere il Manifesto di Ventotene proprio perché è tutto legittimo. Non è che se uno scrive un testo in albergo, invece che in prigione, cambia quello che ha scritto". Una frase che ha fatto indignare le opposizioni con la vicepresidente Ronzulli che, questa volta, ha invitato il capogruppo del Pd Francesco Boccia a richiamare il "suo", di gruppo. "Per chi ha a cuore la democrazia – ha rincarato Borghi – le parole del Manifesto sono ripugnanti. Questo testo è uno dei testi più orribilmente anti-democratici. Un piano emerge da Ventotene. Si arrabbiano perché mette in discussione quello che è diventato un dogma, l'Unione europea" che "è un enorme vulnus della democrazia e anche quello che abbiamo visto recentemente, vale a dire piani da 800 miliardi che vengono fatti senza passare dal Parlamento né prima né dopo, indica la ragione di questo progetto".

"Rinnoviamo l'omaggio alla storia" agli autori del Manifesto, sono state le parole di Maurizio Gasparri (Fi). "Ma è leggittimo non condividere alcune pagine. Si può anche dire che in alcuni documenti del passato, fossero i libri di Gentile sull'attualismo, fossero le tesi di Gramsci o il Manifesto di Ventotene, alcune cose non andavano bene. Faremo un convegno sulle cose positive e negative del Manifesto di Ventotene, ma lasciate la libertà di dire il proprio pensiero". Infine il presidente di Fdi Lucio Malan. "Conosciamo bene il contesto" in cui venne scritto il Manifesto: "era quello di persone ingiustamente, gravemente e inaccettabilmente messe al confino per le loro idee. Questo non vuol dire che tutte le loro idee, colleghi che state urlando, devono essere accettate. Si ha un bel parlare del contesto, ma dire che i democratici sono deboli perché usano la violenza solo quando la maggioranza è d'accordo, credo che sia una cosa su cui ha avuto il dovere", Meloni, "di dissociarsi". "Noi non condividiamo quelle idee, rispettiamo chi le ha espresse e rispettiamo anche voi se ancora oggi le condividete, ma non potete chiederci di non dissociarci da quelle idee", ha concluso Malan.