Valle d’Aosta, maggioranza e seggi in consiglio regionale dopo i risultati delle elezioni. Ecco chi governerà

Aosta, 29 settembre 2025 – Il sistema di voto in Valle d' Aosta è proporzionale, e per capire chi e con quali voti governerà la Regione per i prossimi cinque anni sono cruciali le trattative tra i partiti dopo il voto. Quando sono state scrutinate il 100% delle schede i risultati definitivi delle elezioni in Valle d’Aosta danno: l'Union Valdôtaine è risultata la forza politica più votata attestandosi al 31,97%, gli Autonomisti di centro il 14,05% e sei consiglieri: sarebbero 18 voti su 35, la maggioranza assoluta.

I seggi in consiglio regionale

Il nuovo Consiglio regionale della Valle d'Aosta sarà così composto: 12 consiglieri per il partito autonomista Union Valdotaine, 11 per la coalizione di centrodestra (4 per Ensemble Insieme - Forza Italia e Renaissance, 4 per Fratelli d'Italia, 3 per Lega), 6 per gli Autonomisti di Centro (Pour l'Autonomie, Rassemblement Valdotain e Stella alpina), 3 per il Partito democratico e 3 per Alleanza Verdi Sinistra. Non avranno consiglieri regionali Valle d'Aosta Aperta e Valle d'Aosta Futura, liste che non hanno superato la soglia di sbarramento del 5,71%.

La coalizione di centrodestra

Il centrodestra al 29,42% non ha goduto del traino nazionale di Fratelli d'Italia, che si ferma all'10.99%, e sembra destinato a rimanere all'opposizione. A guidare le trattative per il governo sarà ancora una volta l'Uv. E’ improbabile (ma non impossibile) che una delle forze della coalizione di centrodestra si stacchi e possa entrare in maggioranza.

La maggioranza puntellata dal Pd?

Union Valdotaine e Autonomisti di centro con 18 seggi su 35 avrebbero la maggioranza per governare. Ma l'esperienza insegna che in 18 non si governa, e per questo l'ipotesi più accreditata sarebbe una nuova alleanza con il Partito democratico (8,04%), che garantirebbe tre voti in più per portare la maggioranza a 21.

Le trattative per la formazione della nuova maggioranza si svilupperanno dunque nei prossimi giorni. E il presidente uscente Renzo Testolin ha confermato il gradimento tra gli elettori: è lui il più votato, con oltre 3.200 preferenze.