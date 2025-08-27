Valditara al Meeting: "Prof di sostegno precari. La metà sarà confermata"

Catapano

Vacanze agli sgoccioli. Studenti italiani, preparatevi: tra pochi giorni si torna tra i banchi. Intanto il ministro dell’Istruzione e del Merito, Valditara, sale in cattedra al Meeting di Rimini. Dai cellulari vietati al ritorno del voto in condotta alle medie, l’anno scolastico 2025/2026 si annuncia ricco di novità. Di questo (e non solo) parla Valditara alla kermesse di Comunione e Liberazione, intervenuto al convegno I giovani e la sfida della formazione. Si parte proprio dai cellulari. "Non si portano in classe, le regole sono chiare. Le scuole sono bravissime a gestire questa cosa". Poi la buona notizia. "Quasi il 50% degli insegnanti di sostegno precari – l’annuncio del ministro – sarà confermato, garantendo una straordinaria continuità didattica che la scuola italiana non ha mai avuto prima". Un risultato reso possibile "grazie alla possibilità per le famiglie di chiedere la conferma dell’insegnante". E questo, rivendica il ministro, è "un grande passo avanti, non a caso ostacolato da chi non crede nella personalizzazione: ricorsi su ricorsi per fortuna bocciati dalla giustizia amministrativa".

A Rimini Valditara conferma che mille docenti saranno assunti per insegnare l’italiano agli stranieri. Altro elemento positivo è che dai primi dati elaborati dal ministero "a settembre quasi l’80% delle cattedre messe a bando sarà coperto a tempo indeterminato". Vuol dire 41mila docenti di ruolo su un totale di 54.526 posti autorizzati, con una notevole riduzione del ricorso alle supplenze. Dagli insegnanti si torna a parlare degli studenti, perché "un Paese non può dirsi civile fino a quando molti ragazzi abbandonano la scuola". Citando i risultati Invalsi e parlando di dispersione scolastica, però, Valditara sottolinea che "l’Italia ha già superato il target prefissato da Ue per il 2030, siamo all’8,3%, con un crollo della dispersione esplicita. In questo, un ruolo importante lo ha svolto il decreto Caivano. Abbiamo riportato nelle classi migliaia di giovani".

Altro tema caldo è quello delle scuole paritarie. "Sistema al quale – osserva il ministro – abbiamo destinato circa 160 milioni di fondi Pnrr. Ho chiesto delle risorse significative, ne ho parlato con il ministro Giorgetti e credo che da parte sua ci sia una sensibilità ad accogliere questa richiesta. Nella prossima legge di bilancio, e vedremo quale sarà la soluzione tecnicamente più praticabile, ci dovranno essere delle risorse aggiuntive per le paritarie". Lo sguardo è rivolto anche al futuro più a lungo termine. "La riforma del 4+2 deve diventare ordinamentale. Una scuola che non sa educare anche al lavoro e che non dà gli strumenti per la realizzazione professionale fa soltanto la metà di ciò che deve fare". Insiste sul rapporto tra mondo dell’istruzione e mondo del lavoro, Valditara. "Prima di tutto – dice – è importante ribadire che molti ‘diplomifici’ stanno chiudendo grazie a una legge dello Stato. È servito coraggio".

Sul ruolo della scuola in senso assoluto, ci sono pochi dubbi per il ministro. "Serve a valorizzare i talenti di ogni giovane, a mettere al centro la sua persona. Ho letto alcuni sondaggi secondo cui i giovani considerano al primo posto delle priorità i diritti, la libertà, il vivere bene e tra gli ultimi posti il lavoro. Non è bello che il lavoro sia visto come un qualcosa da non mettere al centro delle proprie aspirazioni". Dunque, "dobbiamo aiutare i giovani a riscoprire la bellezza del lavoro. I collettivi mi hanno dichiarato guerra perché voglio mettere la scuola al servizio delle imprese, ma non hanno capito niente: scuole e imprese – chiude la questione Valditara – devono dialogare naturalmente".