Una bozza del governo vuole anticipare a 15 anni l’ingresso in azienda. Proteste dall’opposizione

Il governo vuole portare l’alternanza scuola-lavoro a partire dal primo biennio degli istituti tecnici, ovvero a 15 anni. La misura è contenuta nel decreto Pnrr-Scuola, ora all’esame della Commissione Cultura del Senato. "Ma così si è ancora in età di obbligo formativo – denuncia la senatrice del M5S Barbara Floridia (foto). In questo modo – continua la 5Stelle – si potranno "spedire adolescenti sui luoghi di lavoro", potenzialmente anche "in cantieri o ambienti ad alto rischio", quando "dovrebbero essere protetti, formati, tutelati".

E a ridosso del Primo maggio e delle parole di Mattarella sulle morti sul lavoro, la senatrice M5s cita "tragedie" come quelle che "hanno colpito proprio studenti in alternanza come Giuseppe Lenoci e Lorenzo Parelli". Anche i sindacati, nelle varie audizioni in Commissione, hanno espresso forti perplessità nei confronti del decreto e della misura che anticipa i tirocini a 15 anni. Studenti considerati "solo in termini di braccia per lavorare" e non di persone alle quali va trasmessa una cultura e una formazione di base, come afferma il senatore di Avs, Tino Magni, mentre per l’ex ministro del Lavoro, il dem Andrea Orlando, "la norma esprime tutta la visione classista del governo e in primis del ministro della Scuola Valditara".