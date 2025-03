"Truffa ai danni dello Stato". Nuova indagine a carico di Toti

L’assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone e l’ex governatore ligure Giovanni Toti (nella foto) sono indagati per truffa ai danni dello Stato. La vicenda riguarderebbe un contratto, prima da co.co.co e poi da dipendente, fatto con soldi pubblici a Davide Marselli gestore di uno stabilimento balneare di Ameglia che Giampedrone e Toti frequentano, secondo l’accusa, gratuitamente. Il fascicolo era stato aperto a Spezia in concomitanza con l’inchiesta che un anno fa aveva portato ai domiciliari l’allora presidente della Regione per corruzione. Secondo la procura spezzina Marselli non ha mai svolto i compiti per i quali era stato assunto. Nelle scorse settimane il faldone è stato trasmesso a Genova ed è finito sulla scrivania del pm Andrea Ranalli. La pm Elisa Loris aveva acquisito diversa documentazione e fatto sentire dirigenti e funzionari regionali. Per l’accusa, Marselli avrebbe guadagnato oltre 80 mila euro lordi. Secondo la Guardia di finanza, è una cifra che compensa quanto Giampedrone e Toti hanno "risparmiato" per frequentare lo stabilimento e il ristorante. "In riferimento alle indiscrezioni sull’inchiesta – il commento dell’avvocato di Toti, Stefano Savi – il mio assistito è letteralmente trasecolato. Ogni presenza di Toti e della sua famiglia allo stabilimento balneare, per altro usato da moltissimo tempo, e negli ultimi anni in modo sempre più sporadico, è stata regolarmente pagata dallo stesso Toti o da un suo familiare".