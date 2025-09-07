Trattative chiuse a sinistra. Schlein annuncia i candidati. Ma ‘svela’ Fico prima del M5s

Merita leggere il controluce delle prossime regionali di autunno. Il Pd ufficializza le candidature del centrosinistra. Il Movimento 5 Stelle se ne duole un po’, visto che stava preparando il lancio in pompa magna di Roberto Fico con Giuseppe Conte a Napoli, ma non si offende e si capisce il perché. Il potente governatore dem della Puglia Michele Emiliano fa intanto trapelare minacce, ma si lecca invero le ferite del potere locale che ha cominciato a perdere al momento delle vicende giudiziarie che hanno investito la sua giunta e si prepara a trasferire l’eredità al delfino Antonio Decaro.

La destra rimane nell’impasse sulla soluzione del caso Veneto, che probabilmente sarà rimandata a dopo il voto nelle Marche del 28 e 29 settembre per vedere se il governatore Francesco Acquaroli riuscirà a confermarsi e in caso di sconfitta rivendicare la successione in Veneto. E quello che davvero ha ragione di brindare e non polemizzare col Pd è Conte, che ha ottenuto la candidatura di Fico in Campania e pure quella imprevista di Pasquale Tridico in Calabria. Oltre a un ruolo di braccio destro insostituibile della leadership del Pd di Elly Schelin che si propone di sfidare eventualmente alle prossime primarie. E non necessariamente per vincere, nel caso in cui Giorgia Meloni rimanesse imbattibile. Questo è.

Certo è che il centrosinistra e il Pd hanno risolto con successo la partita delle regionali. Ed è stata una fatica improba. La segretaria Schlein esce a suo modo vincente per la capacità "testardamente unitaria" di tenere insieme la coalizione e il partito stesso, anche a scapito di certe incrostazioni locali. Se però si leggono le candidature non è certo il Pd schleiniano il vincitore: Matteo Ricci nelle Marche, Eugenio Giani in Toscana, Antonio Decaro in Puglia sono tutti esponenti di area riformista o dintorni. Il 5 Stelle Fico sostituisce il viceré dem Vincenzo De Luca in Campania; che altresì mantiene un certo potere locale, tanto da ottenere il posto di segretario regionale per il figlio Piero e probabilmente la guida del consiglio regionale, oltre a un paio di assessorati di peso. Semmai è Emiliano che esce sconfitto, ma probabilmente perché si era troppo compromesso coi trasformismi finiti imbrigliati in vicende giudiziarie. E adesso dovrà probabilmente acconciarsi a lasciare il passo a Decaro e fare l’autorevole pensionato al Senato. Mentre Conte, oltre a Fico in Campania, riscuote Pasquale Tridico in Calabria, che è sicuramente il più competitivo, anche se il leader 5 Stelle sulle prima ha lavorato piuttosto per perdere con una delle fedelissime deputate locali.

Che la prova di unità politica del centrosinistra a livello locale dia risultati anche a livello nazionale sarà da verificare. Certo è che la la coalizione progressista parte avvantaggiata anche dai precedenti, visto che le uniche regioni veramente in bilico sono le Marche e la Calabria, ambedue governate dal centrodestra. Anche per questo Palazzo Chigi medita di aspettare il risultato del voto delle Marche: col partito della premier che in caso di sconfitta si sentirebbe autorizzato a chiedere in dote il Veneto alla Lega, magari cedendo una postazione di governo al governatore uscente Luca Zaia.