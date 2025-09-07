Domenica 7 Settembre 2025

Ostacolo alla pace

Bruno Vespa
Ostacolo alla pace
Politica
PoliticaTrattative chiuse a sinistra. Schlein annuncia i candidati. Ma ‘svela’ Fico prima del M5s
7 set 2025
COSIMO ROSSI
Politica
Trattative chiuse a sinistra. Schlein annuncia i candidati. Ma ‘svela’ Fico prima del M5s

Passa la linea della leader dem, anche se i nomi Pd sono tutti dell’area riformista. Per il centrodestra ancora stallo in Veneto: si deciderà dopo il voto nelle Marche.

Il presidente del M5s Giuseppe Conte con la segretaria del Pd Elly Schlein

Il presidente del M5s Giuseppe Conte con la segretaria del Pd Elly Schlein

Merita leggere il controluce delle prossime regionali di autunno. Il Pd ufficializza le candidature del centrosinistra. Il Movimento 5 Stelle se ne duole un po’, visto che stava preparando il lancio in pompa magna di Roberto Fico con Giuseppe Conte a Napoli, ma non si offende e si capisce il perché. Il potente governatore dem della Puglia Michele Emiliano fa intanto trapelare minacce, ma si lecca invero le ferite del potere locale che ha cominciato a perdere al momento delle vicende giudiziarie che hanno investito la sua giunta e si prepara a trasferire l’eredità al delfino Antonio Decaro.

La destra rimane nell’impasse sulla soluzione del caso Veneto, che probabilmente sarà rimandata a dopo il voto nelle Marche del 28 e 29 settembre per vedere se il governatore Francesco Acquaroli riuscirà a confermarsi e in caso di sconfitta rivendicare la successione in Veneto. E quello che davvero ha ragione di brindare e non polemizzare col Pd è Conte, che ha ottenuto la candidatura di Fico in Campania e pure quella imprevista di Pasquale Tridico in Calabria. Oltre a un ruolo di braccio destro insostituibile della leadership del Pd di Elly Schelin che si propone di sfidare eventualmente alle prossime primarie. E non necessariamente per vincere, nel caso in cui Giorgia Meloni rimanesse imbattibile. Questo è.

Certo è che il centrosinistra e il Pd hanno risolto con successo la partita delle regionali. Ed è stata una fatica improba. La segretaria Schlein esce a suo modo vincente per la capacità "testardamente unitaria" di tenere insieme la coalizione e il partito stesso, anche a scapito di certe incrostazioni locali. Se però si leggono le candidature non è certo il Pd schleiniano il vincitore: Matteo Ricci nelle Marche, Eugenio Giani in Toscana, Antonio Decaro in Puglia sono tutti esponenti di area riformista o dintorni. Il 5 Stelle Fico sostituisce il viceré dem Vincenzo De Luca in Campania; che altresì mantiene un certo potere locale, tanto da ottenere il posto di segretario regionale per il figlio Piero e probabilmente la guida del consiglio regionale, oltre a un paio di assessorati di peso. Semmai è Emiliano che esce sconfitto, ma probabilmente perché si era troppo compromesso coi trasformismi finiti imbrigliati in vicende giudiziarie. E adesso dovrà probabilmente acconciarsi a lasciare il passo a Decaro e fare l’autorevole pensionato al Senato. Mentre Conte, oltre a Fico in Campania, riscuote Pasquale Tridico in Calabria, che è sicuramente il più competitivo, anche se il leader 5 Stelle sulle prima ha lavorato piuttosto per perdere con una delle fedelissime deputate locali.

Che la prova di unità politica del centrosinistra a livello locale dia risultati anche a livello nazionale sarà da verificare. Certo è che la la coalizione progressista parte avvantaggiata anche dai precedenti, visto che le uniche regioni veramente in bilico sono le Marche e la Calabria, ambedue governate dal centrodestra. Anche per questo Palazzo Chigi medita di aspettare il risultato del voto delle Marche: col partito della premier che in caso di sconfitta si sentirebbe autorizzato a chiedere in dote il Veneto alla Lega, magari cedendo una postazione di governo al governatore uscente Luca Zaia.

