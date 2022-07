Toti indica la (terza) via. "Costruiamo un polo liberale, ma vedo troppi personalismi"

A che punto è il cantiere del centro? "Più che di centro parliamo di alleanza del buon governo – avvisa Giovanni Toti, Presidente della Regione Liguria e fondatore di Italia al Centro - ma se cerchiamo di costruirla sommando leader o esponenti politici a vario titolo classificabili come tali, probabilmente non arriveremo da nessuna parte. Se, invece, cominciamo un lavoro serio di perimetrazione di quella che una volta si sarebbe chiamata piattaforma politica, allora potremo realizzare un raggruppamento contro il velleitarismo di certa politica di questo ultimo quinquennio". Quali i paletti di questo perimetro programmatico? "Ho partecipato a un centro-destra che ha avuto alcune caratteristiche fondamentali e che tali rimangono per me: nel senso che deve essere filoeuropeo, filoatlantico, credere nella scienza e non solleticare i No Vax, essere per il libero mercato, per la concorrenza, contro i dazi, per la flessibilità del mercato del lavoro, contro il reddito di cittadinanza, come contro le baby pensioni, senza produrre disavanzi e debito a carico delle future generazioni". Le coalizioni attuali sono lontane da questo polo? "Sì, si sono entrambe allontanate da questo paradigma. Il Pd si presenta come il partito della governabilità e della modernizzazione del Paese, ma poi intende allearsi con i 5 Stelle che sono anti-modernisti e continuano a fare le battaglie contro i rigassificatori pensando che le infrastrutture siano uno strumento del demonio". E l’attuale centrodestra? "Ha due partiti fondamentali che strizzano l’occhio a Vox in Spagna o a Alternative Für Deutschland in Germania o alla Le Pen in Francia e che guardano all’Europa più come un freno che come una risorsa, senza contare che sul libero mercato hanno tutte le loro pregiudiziali". Dunque, non si intravedono possibilità di alleanza con i due schieramenti in campo. "Dico: confrontiamoci sulla piattaforma e vediamo se questo nostro rassemblement è più ...