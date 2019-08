Roma, 1 agosto 2019 - Terremoto in Forza Italia: nel giorno del tavolo per il nuovo Statuto, esplodono le tensioni. A fine giornata il presidente Silvio Berlusconi nomina un nuovo Coordinamento di presidenza "costituito dalla senatrice Annamaria Bernini, dalla vicepresidente della Camera dei deputati onorevole Mara Carfagna, dagli onorevoli Mariastella Gelmini, Sestino Giacomoni e dal vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani". Giovanni Toti, nominato coordinatore con Carfagna lo scorso 19 giugno, non c'è, la vicepresidente della Camera si smarca subito, rifiutando l'incarico: "Così si uccide il partito".

Toti lascia Forza Italia

"Mi pare che ci siano le condizioni per cui ognuno vada per conto suo", dice Toti rispondendo a domanda diretta sull'intenzione di uscire dal partito, con una precisazione amara: "E' Forza Italia che esce da se stessa. Buona fortuna a tutti". La decisione è maturata dopo che ieri Silvio Berlusconi ha annunciato la nascita di una nuova creatura politica, L'Altra Italia, federazione di centro di cui il partito azzurro "è parte costituente essenziale" ma senza voler "alcun ruolo egemonico". E' evidente la volontà di congelare l'attivismo di Toti, che chiedeva primarie aperte (di fatto bocciate dal Cav) e rinnovamento della classe dirigente.

Il governatore ligure aveva appena messo sul tavolo le dimissioni da coordinatore: "Ho accettato la carica per andare a elezioni primarie - premetteva ieri - se questo non sarà non intendo essere complice di una disfatta di una storia straordinaria di chi non vuole cambiare niente". Stamani in una diretta Facebook Toti chiariva: L'Altra Italia "non è casa mia" con "Forza Italia che ha chiuso ad ogni ipotesi apertura dei suoi confini, con facce che conosciamo, con poltrone che conosciamo: questa non è francamente la strada".

Oggi, al tavolo romano, si consuma la frattura: la federazione "con alcuni cespugli di centro" non risponde all'idea di Toti, perché "l'abbiamo già fatto e gli elettori hanno bocciato questa soluzione". Il presidente della Liguria spiega così la sua decisione: "Mi pare non ci sia la volontà di cambiare alcunché. Credo che il Paese abbia bisogno di una forza moderata. Le persone che cercano questa casa hanno bisogno di risposte e Forza Italia ha ampiamente dimostrato di non essere in grado di saperle dare con le stesse facce, le stesse persone, le stesse idee. Tutto ha il sapore della nostalgia".

Carfagna si sfila: "Così si uccide il partito"

Anche Mara Carfagna prende le distanze dalla nuova gestione. "Apprendo dalla stampa di un superamento delle decisioni assunte dal Presidente Berlusconi il 19 giugno innanzi ai gruppi parlamentari di Forza Italia e dell'insediamento di un coordinamento di presidenza. Coordinamento del quale nessuno mi ha chiesto di far parte e di cui non intendo far parte. È una scelta in direzione esattamente contraria alle intenzioni che mi ha manifestato Berlusconi. Credo che questo sia il modo migliore per uccidere Forza Italia e io non farò parte del comitato di liquidazione".