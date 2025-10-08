Toscana, il bilancio sui cinque anni di mandato: quando la politica si attiva responsabilmente

Firenze, 8 ottobre 2025 – Il testo del presidente del Consiglio regionale Toscano Antonio Mezzo “Sotto gli occhi di Clelia. Dalla Toscana un’idea di futuro dell’Italia” (Giunti, Firenze, 2025) è un viaggio in questi cinque anni mandato regionale tra persone e istituzioni, scritto in modo agile e simpatico. Mi limito a segnalare qui tre passaggi più rilevanti, due rispetto alla vita di un’assemblea elettiva e il terzo sui rapporti tra politica e giustizia.

Investimento sui sistemi informativi

Il primo è la scelta durante la pandemia di lavorare anche a distanza sia in Aula sia in Commissione. La Presidenza di Assemblea prende la decisione e insieme ai funzionari organizza le norme regolamentari per dare tutte le garanzie necessarie con un grande investimento nei sistemi informatici. Non si può che notare la differenza rispetto a Camera e Senato dove le Presidenze di Assemblea si trincerarono dietro improbabili scuse per non procedere nella stessa direzione, rifiutando di assumere un ruolo propositivo rispetto alla struttura burocratica.

Legge toscana sul fine vita

Il secondo è l’approvazione in Toscana di una legge sul fine vita per applicare la giurisprudenza della Corte costituzionale, nell’inerzia del Parlamento nazionale e in modo pionieristico rispetto a tutte le altre Regioni. Anche qui, come nel caso precedente, la politica prende rapidamente l’iniziativa, su sollecitazione di cittadini vittime dell’inerzia: “una decisione assunta con sobrietà, nata dall’ascolto delle persone rimaste ai margini”, nonostante l’annuncio del Governo, addirittura preventivo all’approvazione finale, che la legge sarebbe stata impugnata.

Peraltro con una scelta rispettosissima delle istituzioni nazionali: la legge è concepita come cedevole, ossia da disapplicare automaticamente, quando il Parlamento sarà capace di approvare una legge per tutta Italia. A Firenze, a differenza di Roma, la “fase iniziale di smarrimento si trasformò presto in responsabilità attiva”.

Lista degli impresentabili: calpestati “legalità e garantismo”

Il terzo è una vicenda che capita a Mazzeo, candidato alle elezioni europee 2024, a dieci giorni dal voto. Come di consueto la Commissione Antimafia pubblica un discutibile elenco di cosiddetti “impresentabili” in cui vengono inseriti in modo non trasparente alcuni candidati con procedimenti giudiziari in corso. Dubbi su questa procedura, sula sua non trasparenza e sul possibile uso scorretto di questi inserimenti a danno di avversari politici di altri partiti o anche del proprio, erano già stati presentati con puntuali argomentazioni in anni precedenti.

Mazzeo ci era finito perché indagato per bancarotta fraudolenta in quanto aveva dato la sua disponibilità tra 2012 e 2013 a figurare nel Consiglio di amministrazione dell’Unità per curare l’aggiornamento digitale, prima del crack della testata. Cinquanta esponenti del Pd si pronunciarono per la sua esclusione dalle liste.

Ovviamente, passate le elezioni, la vicenda giudiziari, come prevedibile, finì del tutto smontata in Aula, come era accaduto in anni precedenti ad altre persone inserite in quelle liste. Ma “legalità e garantismo” erano stati calpestati per seguire strumentalmente “l’onda del giudizio sommario”. Molti dopo questi episodi hanno avvertito che il meccanismo che espone a queste forzature vada radicalmente cambiato, ma al momento nulla è ancora successo.