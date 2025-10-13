Toscana alle urne, affluenza in calo. E in Veneto (ri)scoppia il caso Zaia

Al Nazareno tengono le dita incrociate. L’affluenza alle 23 conferma la tendenza delle regioni andate al voto nelle scorse settimane: astensione massiccia. Non fa piacere a nessuno, certo, ma forse spaventa di più il centrosinistra: 35,70% di votanti, con un calo del 10% rispetto a cinque anni fa, in linea con il 28,15% registrato alle 19. Un salasso, con Pistoia, di cui è sindaco il candidato di centrodestra, Alessandro Tomasi, che vanta un numero di votanti più alto della media regionale: 37,55%. Il dubbio che qualcosa lui abbia mosso è diffuso. Ragion per cui il governatore uscente, Eugenio Giani, rompe il silenzio elettorale con un appello ad andare alle urne: "Ritengo il voto un diritto fondamentale del cittadino e snobbarlo non è bello".

Va detto che le elezioni di 5 anni fa avevano registrato un’impennata dei votanti rispetto al 2015. Come si spiega questo andamento altalenante? "Il 62% di partecipazione del 2020 si era registrato perché c’era la paura di una Lega ancora in ascesa, e la partita tra Giani e Ceccardi sembrava aperta – spiega il costituzionalista Stefano Ceccanti, ex parlamentare del Pd –. E poi, si votava anche per il referendum costituzionale". Ora tutti sono convinti che Giani vada sul velluto, ma il dato ha un aspetto per il centrosinistra comunque allarmante. Un’affluenza del genere sembra confermare quanto indicato da Marche e Calabria. L’unità a sinistra non è più un valore in sé, capace di richiamare elettori, e la sterzata decisa puntando non a conquistare l’elettorato centrista, ma a recuperare quello di sinistra, sembra non pagare. Il dubbio che l’errore sia nella strategia che Elly Schlein ne ha fatto derivare è lecito. E permette ad Antonella Bundu, la candidata dell’estrema sinistra, di sperare di superare la soglia di sbarramento del 5%. Certo, siamo alle ipotesi. Fino alle 15 di oggi, quando inizia lo scrutinio, ogni dato è ballerino, e non permette ragionamenti di alcun tipo.

Nel frattempo, il braccio di ferro continua nelle regioni che andranno al voto a novembre, in modo salomonico e bipartisan. Il gemellaggio tra centrodestra e centrosinistra si celebra sul nome dei governatori uscenti: quello di Luca Zaia non sarà nel simbolo della lista leghista in Veneto e Elly vuole che vada allo stesso modo per Vincenzo De Luca in Campania.

Rinuncia pesante (dopo quella alla sua lista) per Zaia che dovrebbe, secondo Salvini, figurare come capolista della Lega in tutte le province. Sul simbolo magari no, ma quel nome acchiappavoti deve esserci. A dubitare sarebbe proprio il doge. Messe così le cose, il suo schieramento ovunque servirebbe solo al Capitano, e pare che non abbia gran voglia di fargli il regalo. Non gratis almeno; il problema è che la compensazione non è facile. Salvini si era allargato, aveva promesso un ministero, ventilando addirittura la Sanità. Si sa che la premier vuole modificare la squadra il meno possibile, convinta che mantenerla intatta sia una delle principali carte vincenti che potrà giocare alle prossime politiche. Orazio Schillaci dopo l’incidente sulla commissione vaccini (nominò due no-vax) non è molto gradito a nessuno a destra, ma di qui a correre il rischio di un rimpasto, parola impronunciabile a Palazzo Chigi, ce ne corre. Molto meglio tenerlo ancora per un anno e mezzo, fino al voto. Un’altra casella per Zaia ci sarebbe ma forse persino troppo dorata: la presidenza dell’Eni. Vale più di un ministero, e proprio per questo non è facile che il governatore uscente ce la faccia.

In Campania il problema non è solo il nome del viceré sulla lista. De Luca avrebbe indicato come candidati anche un certo numero di fedelissimi. Elly e l’aspirante governatore, Fico, resistono. La nota dolente è che, piaccia o non piaccia, questi nomi trascinano voti. Insomma la partita è aperta e a mettere pace trovando una quadra dovrebbe essere proprio De Luca. Non Vincenzo, ma Piero: il principe ereditario la cui nomina a segretario regionale fa parte del prezzo pattuito con papà. Ma questi sono tormenti che proseguiranno probabilmente fino all’apertura delle urne o quasi: per ora il punto interrogativo è la Toscana e trattandosi della regione rossa per eccellenza l’esito di oggi sarà influente in tutto.