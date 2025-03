Torino: flashmob di Gasparri, Zangrillo e Rosso davanti ad Askatasuna. “Lo Stato sta arrivando”

Torino, 15 marzo 2025 – Una delegazione di Forza Italia composta dal Segretario regionale del Piemonte, Paolo Zangrillo, dal Capogruppo al Senato Maurizio Gasparri, dal Vicepresidente dei senatori, Roberto Rosso e dal Segretario torinese di Forza Italia, Marco Fontana, si è recata per qualche istante davanti alla sede torinese di Askatasuna. Gli esponenti forzisti hanno esposto un cartello con la scritta “Lo Stato sta arrivando”, in riferimento all'abusiva occupazione di un intero palazzo di proprietà pubblica da parte del noto centro sociale Askatasuna, protagonista di manifestazioni caratterizzata da episodi di violenza ai danni delle Forze di polizia, da molti anni a questa parte.

Il flashmob della delegazione di Forza Italia davanti allo stabile occupato da Askatasuna a Torino

"Con questo atto simbolico abbiamo voluto dare voce all'esasperazione di tanti cittadini che trovano assurdo che il sindaco di Torino e le amministrazioni di sinistra continuino a lasciare indisturbata Askatasuna che occupa un palazzo pubblico da anni e anni”, hanno dichiarato in una nota gli esponenti di Forza Italia. “Questa gente meriterebbe ben altro atteggiamento – proseguono – . Protagonisti di aggressioni a poliziotti e carabinieri da molti anni a questa parte, sottoposti a processi, che dovrebbero arrivare a conclusione tra qualche giorno, non meritano certamente questa attenzione, che andrebbe invece riservata ai cittadini senza casa ed a chi vive in una condizione di bisogno e di disagio. Askatasuna è una delle espressioni peggiori dell'estrema sinistra, vezzeggiata e protetta dal PD e da altri gruppi che amministrano la città di Torino. Abbiamo voluto, in maniera pacifica, contestare questa situazione e ribadire le ragioni di chi è schierato dalla parte della legge e dell'ordine. Con un gesto che vuole anche rappresentare un atto di solidarietà a tutto il popolo in divisa che deve subire la violenza di Askatasuna”.