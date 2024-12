Tommaso Foti nuovo ministro degli Affari Europei: oggi il giuramento

Roma, 2 dicembre 2024 – Sarà Tommaso Foti il nuovo ministro per gli Affari Europei e l’attuazione del Pnrr. A quanto si apprende da fonti di governo, l’esponente di Fratelli d’Italia, attuale capogruppo alla Camera per il partito di Giorgia Meloni, dovrebbe giurare al Quirinale già oggi, alle 12.15. Foti è pronto ad assumere il ruolo di ministro per gli Affari Europei. Foti subentra dunque a Raffaele Fitto e dovrebbe assumere anche tutte le altre deleghe che erano in capo al nuovo vicepresidente esecutivo della Commissione europea.

Nel frattempo, è arrivata l’ufficializzazione del passaggio Raffaele Fitto a Bruxelles. Il neocommissario non è più deputato, è stato il presidente di turno Giorgio Mulè a leggere in Aula la lettera inviata a Montecitorio con cui Fitto annuncia la sua nomina. "La Camera prende atto dell'incompatibilità e dichiara la cessazione del mandato di deputato", ha spiegato Mulè facendo a Fitto gli "auguri per il lavoro che lo attende".