Taglio Irpef al ceto medio, l’economista Irene Tinagli: così non basta. “Subito salari e piano casa”

Roma, 11 agosto 2025 – Dietro il tema delle spiagge vuote non c’è solo il caro ombrellone, ma una serie di problemi economici. Ne è convinta l’europarlamentare Pd Irene Tinagli che pone l’accento sull’assenza di visione da parte del governo.

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti durante il Question time alla camera dei deputati

Tinagli, quali cause vede dietro al calo del turismo?

"È evidente che l’aumento dei prezzi ha un peso, ma sarebbe sostenibile se fosse accompagnato da un aumento di salari e potere d’acquisto. Ma quest’ultimo è stato eroso non solo dal caro ombrellone, ma da un caro vita: bollette, casa, affitti, alimentari. L’Italia non ha ancora riassorbito l’impatto dell’inflazione degli ultimi anni".

I salari non recuperano?

"I salari reali hanno avuto un lieve miglioramento solo perché l’inflazione ha rallentato, ma non abbiamo recuperato la perdita subita. Le famiglie faticano e non ci sono politiche economiche e sociali in grado di attutire l’impatto. L’economia rallenta e il Pil viene continuamente rivisto al ribasso. Il governo ha smantellato ogni misura di sostegno senza offrire alternative, dagli sgravi sulle accise, agli aiuti per le bollette, dai bonus edilizi al fondo per gli affitti e al reddito di cittadinanza".

L’economista ed europarlamentare Pd Irene Tinagli

Il futuro cosa ci riserva?

"Siamo in fase di rallentamento, e le prospettive globali non indicano miglioramenti. L’introduzione dei dazi, le tensioni geopolitiche, l’incertezza sui costi energetici: tutto rischia di peggiorare. E dal governo non vediamo alcuna direzione chiara, né risposte concrete".

Quali settori soffrono di più?

"L’industria è in difficoltà da oltre due anni, con alcuni comparti colpiti più duramente. Il turismo rallenta, il costo dell’energia resta alto, i prezzi delle case e degli affitti nelle grandi città sono insostenibili. Sempre più famiglie spendono il 30-40% del loro stipendio per l’abitare, e restano con poco per tutto il resto. Questo frena consumi ed economia nel complesso".

Come invertire la rotta?

"Un piano casa serio, edilizia sociale per ceti medi e medio-bassi, darebbe sollievo alle famiglie e rilancerebbe un settore fermo dopo la fine dei bonus. Serve un turismo accessibile, con un piano che eviti che tutta la domanda si riversi sugli Airbnb devastando il mercato degli affitti. Serve una protezione del potere d’acquisto con una riforma della contrattazione collettiva e della rappresentanza sindacale per combattere i contratti pirata e l’introduzione di un salario minimo. E vanno ripristinate politiche industriali serie: questo governo ha abolito Industria 4.0, l’Ace, il fondo automotive e altri strumenti utili, ma non ha messo nulla al loro posto".

È un problema di congiuntura o una responsabilità politica?

"Entrambe. L’assenza di politica aggrava la congiuntura. Ogni governo ha diritto di cambiare rotta, ma non può limitarsi a cancellare senza costruire alternative. Sono state tagliate misure per decine di miliardi, e non è chiaro dove siano finiti quei risparmi, visto che il debito pubblico continua a salire. Da economista, prima ancora che da politica, sono preoccupata per l’assenza totale di visione".