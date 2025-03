Tim torna a guida italiana : "Acquisto decisivo per Poste"

"Questa operazione è molto importante per Poste Italiane. Arriva a conclusione di un percorso di 8 anni durante il quale abbiamo rilanciato i pacchi, la telefonia, i pagamenti, i contratti luce, i contratti gas permettendo agli italiani di aver più servizi dalla nostra azienda e facendo anche guadagnare i nostri azionisti, che partivano da un valore dell’azienda di 8 miliardi e sono arrivati a 27 miliardi". Ad affermarlo al Tg1 è l’ad di Poste Italiane, Matteo Del Fante commentando l’acquisizione da Vivendi di una quota del 15% di Tim che permetterà a Poste di diventare il primo azionista dell’operatore tlc italiano con una quota del 24,81%. "Crediamo che l’evoluzione della tecnologia dovrà essere accompagnata da Tim per famiglie, imprese e pubbliche amministrazioni", sottolinea ancora Del Fante.

L’operazione è avvenuta per un corrispettivo di 684 milioni, equivalenti a 0,29 euro per azione circa, ovvero uno dei prezzi più ‘economici’ con cui sono avvenuti i passaggi di mano per detenere l’ex monopolista telefonico, complici anche gli andamenti di Borsa, la radicale trasformazione del settore e la scissione della rete dal resto del gruppo.