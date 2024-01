Tensione nel centrodestra. Forza Italia blinda i suoi governatori. Sfida a Meloni: è la linea del Piave

Altro che "linea del Piave", per dirla con Licia Ronzulli. La Basilicata rischia di diventare il palcoscenico su cui anche Forza Italia si dovrà inchinare – come ha fatto la Lega per la Sardegna – alla volontà "equilibratrice" di Giorgia Meloni, che dopo aver investito l’amico Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari, a nuovo candidato governatore dell’Isola, adesso punta direttamente sulla poltrona di Vito Bardi e Alberto Cirio (Piemonte) i due governatori di Forza Italia in scadenza ad aprile. Ma gli azzurri fanno muro; Antonio Tajani lo ha detto chiaro: "Per quanto ci riguarda, non esiste ipotesi alternativa" ai governatori uscenti. Saranno loro – si sostiene per ora in campo forzista – i candidati del centrodestra perché "sono in alta classifica, i migliori per vincere avendo governato bene", insiste il segretario azzurro in pectore. Forza Italia, dunque, alza la posta sulle prossime elezioni: non solo blinda la corsa al bis dei ‘suoi’ dal rischio di mire leghiste (con il nome di Pasquale Pepe, ex senatore e fedelissimo di Matteo Salvini). Ma affossa il piano B, di un candidato civico, che circola soprattutto in Basilicata.

La Lega "se ne faccia una ragione", dicono sempre in zona azzurra mentre il partito si prepara a tagliare il traguardo dei 30 anni – ricordando, il 26 gennaio, l’annuncio della discesa in campo di Silvio Berlusconi nel ‘94 in un video che diventò storia – e si mobilita per recuperare consensi e per difendersi dal fuoco alleato che cova sotto la cenere. Il battage è cominciato e coincide con la stagione dei congressi: da nord a sud, passando per la Capitale dove domani dovrebbe essere eletta Luisa Regimenti. Nel frattempo la tensione nel centrodestra resta viva, anche se poco loquace. Tace Fratelli d’Italia se non per confermare – così come fa anche Fi – il no al terzo mandato dei presidenti di regione: al momento non c’è nemmeno il doppio mandato per il capo del governo, figurarsi per un governatore, è il ragionamento. Ci punta invece la Lega che guarda anche al prossimo Consiglio dei ministri – probabilmente convocato giovedì – che potrebbe sbloccare il tetto dei due mandati per i sindaci dei Comuni fino a 15 mila abitanti, stoppato la scorsa settimana.

Ma il nodo restano le candidature regionali. E se per la Sardegna tutto è avvenuto sotto traccia, per la Basilicata si prefigura tutt’altro scenario, con Bardi che ieri si è esposto, parlando esplicitamente di una sua disponibilità a correre per il bis. Sceglie il plurale per dirlo ("Ci candidiamo, come coalizione, per governare la prossima legislatura") convinto che "per cambiare rotta e vederne gli effetti occorre purtroppo più di qualche anno". Bardi lo ha detto rispondendo alla lettera aperta di uno studente che l’aveva interpellato sulla situazione delle famiglie povere. Che il suo nome non sia in discussione lo ha poi ribadito apertamente anche Licia Ronzulli: "La Basilicata è la nostra linea del Piave. Non possiamo tornare indietro", ha sentenziato la vicepresidente del Senato. Intoccabile è pure il piemontese Cirio, come sottolineato dal il ministro Paolo Zangrillo: "Nessuno l’ha mai messo in discussione, neanche gli alleati". E proprio tra i forzisti cresce la suggestione di un altro colpo potenzialmente da centrare, anche se parecchio più lontano: quello di Urbano Cairo sindaco di Milano, che non disdegna il sogno. Per lui si è spesa ieri Letizia Moratti ("Chi si mette a disposizione della propria città credo possa essere un valore aggiunto"), ma anche l’ex sindaco di Milano, Gabriele Albertini che, addirittura lo ha paragonato a Mario Draghi che "ha messo insieme la moderazione di destra e sinistra", ma su quel nome Giorgia Meloni non convergerà mai.