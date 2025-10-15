Tensione Lega dopo il flop: "No al partito ideologico". Ma Vannacci tira dritto

Se avanzo seguitemi, se indietreggio uccidetemi. Il generale Roberto Vannacci ha preso la nota frase alla lettera: "Chi pensa che io mi fermi, non mi conosce. Chi pensa che io mi scoraggi, sbaglia. Questi sono i risultati che mi fanno andare avanti ancora più determinato". I risultati della battaglia toscana, per la verità, non confortano la sua strategia, ma lui non sente ragioni: "La Lega in Toscana scende rispetto alle Europee e per noi, questo, rappresenta un punto di partenza".

Così, contribuisce a inasprire i malumori nel partito. A Bruno Vespa che, a Porta a porta, gli chiede: “L’effetto Vannacci allora non si è visto?“, il capo dei deputati leghisti, Riccardo Molinari, replica ironico: "Al contrario, si è visto". E spiega: "L’errore fatto è stato quello di non comportarci da partito attento al territorio, ma da partito ideologico, mettendo da parte la classe dirigente costruita in questi anni". A fargli da pendant, è il capo dei senatori, Massimiliano Romeo: "Queste elezioni confermano l’importanza che ha il territorio per la Lega. Va bene il contributo di chi può dare un valore aggiunto, ma se si perde l’identità, il territorio e la militanza non ci si può meravigliare del calo di fiducia". Entrambi parlano di Vannacci, ma si rivolgono a Salvini. È stato il capo a voler affidare al generalissimo le truppe toscane in base, secondo i suoi fedelissimi, a questo ragionamento: la prova del fuoco serviva per far capire al neofita della politica con quale dura realtà dovrà misurarsi nella sua nuova professione. Per molti leghisti una versione eccessivamente edulcorata. In effetti, un po’ il vicepremier sperava di bissare il successo delle Europee, quando sulla candidatura Vannacci piovve più di mezzo milione di voti, un po’ voleva mettere alla prova la sua idea di Lega post-leghista lasciando che a metterci la faccia fosse il generale.

Qualunque fosse la spinta, l’esito non cambia ed è disastroso. In un modo o nell’altro il Carroccio si trova di fronte al solito bivio: il dilemma tra partito territoriale e moderato, centrato sulla rappresentanza di interessi, oppure partito nazionale sovranista, fondato su una straripante componente ideologica di estrema destra. Ma non sarà certo la Toscana a decidere l’identità futura del Carroccio. Peseranno molto di più le evoluzioni nelle regioni roccaforte del Nord.

La tensione in Lombardia cova sotto la cenere, quella in Veneto già fiammeggia. Stasera a Padova, al Gran Teatro Geox, Salvini e Luca Zaia battezzeranno la campagna di Alberto Stefani. Oltre a ufficializzare la sua candidatura come capolista del Carroccio, non è escluso che il governatore uscente precisi il senso delle minacciose e vaghe dichiarazioni rilasciate lunedì: "Se sono un problema, vedrò di rendere reale il problema. Cercherò di organizzarmi in maniera da rappresentare fino in fondo i veneti". Zaia è inviperito e non lo nasconde: dopo aver dovuto rinunciare alla sua lista, deve pure abbandonare l’idea del suo nome nel simbolo con cui la Lega correrà: al suo posto, probabilmente sarà inserita la scritta “Veneto“. Contro la presenza di una lista Zaia erano insorti gli alleati, meno chiaro chi sia stato a imporre nell’accordo che ha dato il via libera alla candidatura di Stefani che fosse cancellato dal logo il nome del doge.

Che poi, quel nome dava fastidio a tutti perché avrebbe decurtato consensi. Anche a Salvini perché avrebbe potuto suonare come una minaccia alla sua leadership. Certo è che uno Zaia adirato e offeso potrebbe rivolgere i suoi cannoni contro il trono di via Bellerio. Ma questa sarà forse storia di domani. Il momento di sciogliere il dilemma e di dotarsi di una identità precisa per la Lega ancora non è arrivato. La componente territoriale incassa con soddisfazione il ridimensionamento di Vannacci e del progetto di una Lega di estrema destra. Per il resto bisognerà aspettare l’esito delle prossime elezioni politiche.