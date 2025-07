Tensione con i comitati, il sindaco di Taranto dà le dimissioni:: "Inagibilità politica"

Terremoto politico a Taranto: il sindaco Piero Bitetti (foto) ha rassegnato le dimissioni, circa 50 giorni dopo la sua elezione, parlando nella lettera depositata al protocollo di una condizione di "inagibilità politica". La decisione arriva dopo le forti contestazioni ricevute da parte di cittadini e associazioni ambientaliste, al termine di un incontro sul futuro dell’ex Ilva. All’uscita dal confronto, che anticipava il Consiglio comunale monotematico del 30 luglio sull’accordo di decarbonizzazione proposto dal Governo, un gruppo di manifestanti ha bloccato il passaggio al sindaco, gridando "assassini, assassini".

Bitetti è dovuto rientrare nel Municipio per motivi di sicurezza. Il primo cittadino aveva dato disponibilità a incontrare stamattina altri rappresentanti delle associazioni. "Siamo qui – aveva detto durante l’incontro – per difendere il territorio. Io non ho passato una sola notte dal 17 giugno, giorno della mia proclamazione, senza pensare all’ex Ilva". Toni durissimi da parte delle associazioni. "Difendere il diritto alla vita", hanno chiesto in coro. La pediatra Annamaria Moschetti (Associazione culturale Pediatri e Peacelink) ha ricordato che "ci sono dati inconfutabili: +50% di disturbi dello spettro autistico rispetto alla provincia". Il sindaco ha ora 20 giorni per ritirare le dimissioni.