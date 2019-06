Milano, 25 giugno 2019 - All'indomani dell'ultimatum Ue, si torna a discuter sulla Tav. Brexelles ha mandato l'ennesimo avviso chiedendo che il governo italiano fornisca entro un mese chiarimenti su come intende portare avanti il progetto. Con un ulteriore stallo l'Italia rischia di perdere i fondi europei e anche di dover restituire i 120 milioni di euro già ricevuto. L'aut aut dell'Europa alimenta le fibrillazioni interne alla maggioranza. Oggi, giorno in cui il consiglio di amministrazione di Telt ha dato il via libera alla lavori sul versante per 1.3 miliardi, la società icnaricara di realizzare e gestire la nuova tratta di Alta Velocità, Salvini torna a bocciare l'ipotesi di una 'mini-tav', che sembrava riprendere quota nella ultime ore. E' stata la viceministra M5s Laura Castelli ad aprire a un "progetto di compromesso". Palazzo Chigi sta valutando da tempo l'idea del sindaco di Venaus, Nilo Durbiano che consiste nel rifare il traforo ferroviario del Frejus, con una nuova galleria di 15 km, al posto del maxi-tunnel da 57,5 km previsto dal progetto attuale. Ma il ministro dell'Interno sbarra la strada. "La Tav 'leggera'? Un treno passa sotto la montagna o no. Tertium non datur - dice Salvini - A me piacciono i treni che corrono". "Spero che la lezione di ieri delle Olimpiadi sia servita".

In ogni caso, il nocciolo duro del Movimento resta sulle barricate. Sulla questione è stata convocata una assemblea straordinaria dei pentastellati torinesi, che intendono lanciare un messaggio forte e chiaro al governo. All'ordine del giorno c'è infatti la proposta di indirizzare una lettera aperta con cui chiedere all'esecutivo di ribadire il no all'opera. In ballo c'è anche la tenuta della maggioranza grillina al Comune di Torino. In caso di via libera alla Torino-Lione, la giunta Appendino potrebbe subire un forte scossone.

Intanto pressioni arrivano dal Pd. "La scelta non è tra Tav leggera o pesante, la scelta è se fare la Tav o non farla, restituendo all'Ue 120 milioni di euro già utilizzati - si legge in una interrogazione urgente a prima firma del capogruppo Pd in Senato Andrea Marcucci - Salvini e Laura Castelli la smettano di inventare falsi temi. Che cosa risponderà il governo Conte all'Ue che chiede di sapere entro luglio la volontà dell'Italia sulla Torino-Lione?". "Il governo - sottolineano ancora i senatori dem - non potrà certo ignorare che proprio oggi il cda di Telt, la società che gestisce gli appalti, ha dato il via libera a bandi per altri 1,3 miliardi di lavori".