Taranto, il sindaco Bitetti ritira le dimissioni e va a Roma per l’accordo sull’ex Ilva

Taranto, 31 luglio 2025 – Dimissioni ritirate. Il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, ci ripensa e fa sapere che oggi sarà a Roma al Mimit per la riunione sull'accordo di programma per l'ex Ilva. ''Non posso pensare che si discuta della nostra città e nessuno ci sia a rappresentarla'', ha detto il primo cittadino della città jonica all'Adnkronos, sottolineando che le dimissioni non avevano origine in ''questioni politiche'' o ''di fughe'' ma volevano ''testimoniare un gesto eclatante, perché il linguaggio delle intimidazioni e delle offese non deve prevalere''. Il sindaco aveva presentato le dimissioni lunedì scorso, appena 50 giorni dopo la sua elezione. Ma la sua assenza avrebbe – appunto – lasciato scoperta la rappresentanza del Comune in un momento cruciale. La risposta, ha proseguito Bitetti, ''è arrivata forte e chiara, da più parti sono stato invitato a tornare su miei passi, perché per fortuna a Taranto esiste una maggioranza silenziosa che si esprime con il voto. Un appello, questo, che mi ha spinto a ritirare le dimissioni e a mettermi in viaggio per Roma: ho sentito il dovere di rappresentare la città''.

Nonostante il vertice, oggi potrebbe non esserci la firma dell'accordo di programma. Il ministro Adolfo Urso aveva annunciato di voler chiudere l'intesa sulla realizzazione dei tre forni elettrici, rimandando a un secondo momento l’approfondimento sul polo Dri a un secondo momento. Oltre a Bitetti al tavolo sono invitati il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il presidente della Provincia di Taranto, Gianfranco Palmisano, il sindaco di Statte Fabio Spada e il commissario dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio, Giovanni Gugliotti.