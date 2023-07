Il futuro di Forza Italia: è il giorno di Tajani. Occhi puntati sulla diaspora renziana

Roma, 15 luglio 2023 – Per Antonio Tajani è il giorno più importante. Finalmente oggi non sarà più il ’facente funzione’ ma presidente a pieno titolo di Forza Italia. Almeno fino al congresso che lui vuole celebrare prima delle Europee: a febbraio 2024, se possibile, al più tardi a marzo. Non sarà facilissimo – è la prima ’vera’ assise per gli azzurri – ma questa è la promessa che intende fare ai 213 consigliere nazionali riuniti stamani all’hotel Parco dei Principi nella Capitale. Un modo per garantire la tregua con la minoranza interna. "Il partito deve andare avanti e la figura di Antonio, che ha contribuito a far nascere Forza Italia e che è sempre stata vicina al nostro presidente, è quella giusta per guidare questa fase", riassume Licia Ronzulli. A nessuno sfugge che dalla sua parte il ministro degli Esteri ha pure la famiglia Berlusconi. Dei contatti quotidiani con la primogenita Marina nessuno fa mistero. A meno di colpi di scena, dovrebbe essere incoronato all’unanimità.

Per convincere gli scettici e vincere "le sfide che abbiamo davanti", il neoleader prospettando un partito radicato sul territorio, aperto al merito e ’contendibile’. "C’è grande voglia di centro tra gli italiani – sottolinea alla vigilia – i sondaggi ci danno in crescita: uno addirittura dice che siamo all’11,5%". Si guarda avanti, ma nel solco del Cavaliere: "È impossibile sostituirlo, ma noi vogliamo realizzare i suoi sogni, a partire dalla giustizia". Il fondatore sarà ricordato con un video tributo all’inizio del Consiglio nazionale, l’organo che raggruppa lo stato maggiore e buona parte degli eletti. Nello statuto si specificherà che il nome di Berlusconi "è e sarà" nel simbolo di FI. Tajani aprirà e chiuderà i lavori che avranno nel leader del Ppe, Manfred Weber la guest-star. Previsto l’intervento dei capigruppo parlamentari, Paolo Barelli e Licia Ronzulli, dei due vicepresidente delle Camere (Giorgio Mulè e Maurizio Gasparri), di ministri e amministratori locali. Assente annunciata Marta Fascina, ultima compagna del Cavaliere.

Per ora il percorso è questo: quanto al futuro si vedrà. "Cominciamo con Antonio Tajani, che in maniera naturale ricoprirà il ruolo di presidente fino al congresso, e vedremo se d’ora in avanti matureranno delle candidature alternative", avverte lo stesso Mulè. Ove la minoranza non riuscisse ad andare a dama c’è chi prevede fuoriuscite verso quel che resta del terzo Polo. Già: il gioco di attrazioni reciproche continua. Ma curiosamente in questi giorni a parti rovesciate: non si ragiona più dell’esodo azzurro, ma di chi da quel terzo Polo che oramai ha cessato di esistere potrebbe individuare la nuova Forza Italia come il vero partito centrista.

Si parla con insistenza di un passaggio di Ettore Rosato e dell’ex ministra della famiglia, Elena Bonetti, nelle fila azzurre. Loro smentiscono nettamente: "Sono voci messe in giro ad arte". Ma è un fatto che tra i renziani il malumore monta. Lo sa bene il leader di Iv che ha anticipato il congresso ad ottobre.

Molti sono quelli che non hanno digerito il divorzio da Calenda e spingono per un’intesa con Azione alle Europee: "Impossibile superare lo sbarramento del 4% senza di lui". Strada meno impervia ma certo non in discesa ove il barrage fosse abbassato al 3%: ecco perché si ragiona di una lista unitaria con Cateno De Luca e i popolari di Beppe Fioroni.

Non è un caso se ad un convegno promesso da quest’ultimo hanno partecipato ieri la stessa Bonetti e Enrico Borghi, che la prossima settimana dovrebbe diventare presidente dei senatori di Iv al posto di Raffaella Paita, diventata coordinatrice nazionale.

Insomma: quanto ci sia di vero e quanto di fantasia oggi è impossibile dirlo. Per mesi si è parlato in buona parte a vanvera di travasi. Ma di certo dopo il tracollo dell’asse Renzi-Calenda c’è chi dice: un terzo Polo c’è già, ed è Forza Italia senza Berlusconi.