Tajani difende Musumeci: "La sobrietà non c’entra con le commemorazioni per la Liberazione"

Il ministro Nello Musumeci ha fatto bene a fare appello alla sobrietà per i festeggiamenti del 25 aprile? Il tema, risponde il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani (foto), è generico. generico. "Musumeci – spiega infatti Tajani – non ha detto sobrietà riferito alle manifestazioni del 25 aprile", dunque "non c’è da fare nessuna polemica". Il riferimento è alla ridda di commenti arrivati soprattutto da sinistra dopo l’invito alla sobrietà del ministro per la Protezione civile nei cinque giorni di lutto nazionale indetti dal Consiglio dei ministri per la morte di papa Francesco. Un periodo che copre anche la Festa per l’80esimo anniverario della Liberazione dal nazifascismo".

Ma "tutte le cerimonie sono consentite, naturalmente – ha ribadito Tajani – tenuto conto del contesto, ovvero il lutto per il papa, e quindi con la sobrietà che la circostanza impone a ciascuno".

Nel frattempo però per effetto dell’istituzione del lutto nazionale in molte città, a cominciare da Roma, gli appuntamenti previsti per il 25 aprile sono stati rivisti, annullando i concerti e le manifestazioni di intrattenimento, così come sono annullati anche gli spettacoli al chiuso. Confermate infine le sfilate a Roma, Milano, Napoli, Firenze, Bologna.