L’annuncio di Tajani: “Forza Italia a Congresso. Nel 2027 sarà eletto il segretario”

San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno)​​​​​​ – “Vi annuncio, già da adesso, che il congresso nazionale di Forza Italia, si svolgerà nel 2027, prima delle elezioni politiche, per eleggere il nuovo segretario che dovrà portare il partito, mi auguro alla vittoria delle elezioni politiche del 2027”. Così il segretario del partito Antonio Tajani (nella foto con il candidato presidente del centrodestra nelle Marche, Francesco Acquaroli) in chiusura della kermesse dei Giovani di Forza Italia a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). ”Il percorso democratico che stiamo facendo con l’elezione di tutta la classe dirigente – ha detto Tajani – dimostra che c’è un popolo che è in cammino per costruire un progetto, che sceglie la propria classe dirigente, a differenza di quelli che impongono in una stanzetta i loro leader”.

Dallo scorso luglio, infatti, anche su impulso della famiglia Berlusconi, il nuovo statuto di Forza Italia prevede che coordinatori e segretari siano eletti dalla base. “Noi – ha appunto rivendicato il vicepremier – i nostri leader locali, giovanili, regionali, provinciali, comunali, li facciamo eleggere dai nostri iscritti. “Siamo passati da 110mila a 150mila iscritti – ha osservato il leader di Forza Italia – vediamo alla fine di quest’anno quanti saremo”.