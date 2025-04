Tajani chiude l'intervento al Ppe con 'Slava Ukraini'

Roma, 30 aprile 2025 – "Difendere l'Ucraina è di cruciale importanza per noi europei. Slava Ukraini, viva il Partito popolare europeo". Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha concluso il suo intervento dal palco del Congresso del Ppe, ricevendo una standing ovation della platea.

Il vicepremier è stato confermato vicepresidente del Partito popolare europeo, nel corso del congresso in corso a Valencia. Tajani, con 438 voti, è risultato il secondo dirigente più votato dopo il capo del governo finlandese Petteri Orpo.

"Sono loro che devono decidere, intanto bisogna sedersi attorno al tavolo delle trattative, bisogna arrivare finalmente a un negoziato, quindi sono scelte che dovranno fare gli ucraini nella loro indipendenza e dovranno trovare un accordo con i russi", ha detto Tajani rispondendo a una domanda sul futuro della Crimea. "Noi naturalmente dovremmo essere i protagonisti di questa stagione di pace perché ci sono le sanzioni europee contro la Russia e senza risolvere il problema delle sanzioni, non si arriva neanche poi a una pace stabile. Quindi all'inizio dovranno essere ucraini e russi a parlarsi fra di loro. Noi sosteniamo le iniziative americane per favorire questa trattativa. Siamo a favorire del cessate il fuoco ma tre giorni non sono una soluzione. Quindi bisogna fare qualche cosa di più. La palla è nel campo russo e i russi devono veramente far capire se vogliono la pace oppure no", ha aggiunto.