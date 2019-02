Roma, 7 febbraio 2019 - Via libera del Senato - in prima lettura - al disegno di legge costituzionale per il taglio del numero dei parlamentari da 945 a 600. Il provvedimento (approvato con 185 sì, 54 no e 4 astenuti) modifica gli articoli 56,57 e 59 della Costituzione. Festeggia il vicepremier Luigi Di Maio: "Evviva! Presto ci saranno 345 parlamentari in meno e un risparmio di mezzo miliardo di euro a legislatura. Oggi ho visto i senatori tagliare se stessi, sono venuto qui in Senato a godermi la scena".

COSA CAMBIA - Questi i cambiamenti che dovranno comunque essere approvati per altre tre volte dal Parlamento:

1) Camera - I deputati passano da 630 a 400 e di questi 8 (e non più 12) saranno eletti nella circoscrizione estero. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni - esclusi quelli per l'estero - si otterrà dividendo il numero degli abitanti del Paese per 392, invece che per 618.

2) Senato - Il numero dei senatori scende da 315 a 200. Quattro, invece di sei, quelli che saranno eletti dagli italiani all'estero. Cambia anche il terzo comma dell'articolo 57: ogni regione o Provincia autonoma dovrà avere almeno tre senatori (erano sette), mentre il Molise ne mantiene due e la Valle d'Aosta uno.

3) Senatori a vita - Sostituito il secondo comma dell'articolo 59 e si precisa che "il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque".

QUANDO SI CAMBIA - Le nuove disposizioni (se saranno approvate in via definitiva al termine delle quattro letture) si applicheranno "a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore".

DI MAIO: "EVVIVA!" - "Evviva! Approvato il Tagliapoltrone in Senato! Presto ci saranno 345 parlamentari in meno e un risparmio di mezzo miliardo di euro a legislatura. Dicevano: impossibile! E invece se lo diciamo lo facciamo! Collegatevi che festeggiamo insieme!". Lo scrive Luigi Di Maio, che in una diretta su Facebook aggiunge: "Oggi ho visto i senatori tagliare se stessi, sono venuto qui in Senato a godermi la scena". "Il Pd dice che ci vuole una riforma organica, come quella che gli hanno già bocciato due anni fa", l'affondo. Di Maio si sofferma dunque sull'iter che attende il taglio dei parlamentari, "possiamo dire che tra agosto-settembre, massimo fine settembre, riusciamo ad approvarla", promette. "Se poi le opposizioni vogliono fare un referendum per tagliare i parlamentari, sarà un piacere farlo - aggiunge - Non dico frasi fassiniane che portano sfortuna poi, però sarebbe davvero un piacere".