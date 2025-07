Svolta in Campania,. Schlein vede De Luca. Cade il veto sul cinquestelle Fico

Non ci sono più preclusioni nette sulla candidatura a presidente della Campania, compresa quella di Roberto Fico. È quanto emerge dopo l’incontro avvenuto a Roma tra la segretaria del Pd Elly Schlein e il presidente uscente Vincenzo De Luca (i due in foto). Secondo fondi interne, De Luca non avrebbe chiuso la porta al Pd e al M5S rispetto all’ipotesi di candidare insieme Roberto Fico come presidente. Durante il colloquio, De Luca avrebbe anche confermato che non si candiderà al consiglio regionale, ma ha chiesto che venga svolto il congresso regionale del Pd prima delle elezioni, per eleggere finalmente un segretario dem in Campania, commissariata da Antonio Misiani dal 1 aprile 2023. Questo il comunicato ufficiale: "La segretaria del Pd Elly Schlein ha incontrato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Nell’incontro, svolto in un clima positivo e proficuo, si è fatto il punto in vista delle prossime elezioni regionali. È stata condivisa la necessità di concentrarsi anzitutto sui punti programmatici dell’agenda di governo, da costruire partendo dall’importante lavoro svolto in questi anni in Campania, con l’obiettivo di continuare ad assicurare stabilità in una Regione così strategica per il Paese, nell’esclusivo interesse dei cittadini campani. Si è inoltre condivisa l’opportunità di creare le condizioni per la sintesi finale volta ad individuare, senza veti o posizioni pregiudiziali, il candidato presidente.