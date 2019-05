Trento, 27 maggio 2019 - Dopo aver vinto le Europee, la Lega si sta affermando anche nelle suppletive per il Parlamento (Camera dei deputati), eleggendo propri candidati nei due collegi in provincia di Trento rimasti senza referenti dopo che Maurizio Fugatti e Giulia Zanotelli sono diventati presidente e assessore della Giunta provinciale. Nel collegio uninominale di Trento Martina Loss, sostenuta anche da Fratelli d'Italia e Forza Italia, sta vincendo col 54,15% dei voti su Giulia Merlo di Alleanza democratica che aveva il sostegno, tra gli altri, di Pd e Verdi (si è fermata al 33,84%). Lorenzo Leoni, del Movimento 5 Stelle, ha ottenuto per ora il 12,01%.

Nel collegio uninominale della Valsugana, il candidato della Lega sostenuto dal centrodestra, Mauro Sutto, è al 51,08%, lasciando a distanza Cristina Donei, ex procuradora della Val di Fassa sostenuta dall'Alleanza democratica di Pd, Upt, Futura2018, Socialisti, Verdi e Leu (ha ottenuto il 35,99%). Rosa Michela Rizzi, del Movimento 5 Stelle, ha ottenuto il 12,92%.